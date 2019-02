Comercio recibe a Güemes, en el choque más atractivo de hoy

Fotos PROTAGONISTA. El "Gaucho" irá hoy por su tercera victoria seguida.

10/02/2019 -

Comercio Central Unidos recibirá esta tarde a Güemes, a partir de las 17, en el cotejo más atractivo de los siete que se jugarán esta tarde, que involucran a equipos de nuestra provincia, por la tercera fecha del Torneo Regional Federal Amateur.

Guillermo Infante será el encargado de impartir justicia en el cotejo que tendrá como escenario al estadio Raúl Adolfo Seijas y que corresponde a la Zona III.

El resto de la programación de hoy es la siguiente: 17.30, Unión Santiago vs. Vélez Sarsfield (Fabián Cáceres, Zona I), Belgrano de Nueva Esperanza vs. Sportivo Comercio de Campo Gallo (Carlos Roldán, Zona I) y Central Argentino vs. Sportivo Fernández (Luis Ortiz, Zona II); 17.45, Independiente de Fernández vs. Sportivo Tintina (Carlos Díaz, Zona II); 18, Asociación Deportivo Malbrán vs. Sarmiento (Esteban Banegas, Zona II) y Central Córdoba de Frías vs. Instituto Deportivo Santiago (Javier Roldán, Zona III). Tendrán fecha libre en esta jornada Los Dorados de Las Termas (Zona I) y Social Bañado de Ovanta (Zona III).

El "Gaucho" manda en la Zona III con puntaje ideal, tras golear a Instituto y Central Córdoba. Por eso, su entrenador Pablo Martel no tocará el equipo y formará con Monje, Russo, Maldonado y Vergara; Montiglio, Juárez, Zelaya y López; Vega y Puntano.

Por su parte, el "Tripero" quedó libre en la primera fecha y luego empató como visitante ante Social Bañado de Ovanta, por lo que esta tarde buscará una victoria en su debut como local. En el otro partido de la Zona III, se enfrentarán Central Córdoba (1), que viene de perder con el líder, e Instituto (0) que quedó libre la fecha pasada.

Por la Zona II, en La Banda habrá un duelo que despertó muchas expectativas ya que Central Argentino, escolta con 4 unidades, recibirá a Sportivo Fernández, el líder con 6. El "Albo" buscará ante su gente una victoria que le permita llegar a la cima. Independinte de Fernández (4) también irá por el liderazgo cuando reciba a Sportivo Tintina (1). En tanto, Sarmiento (1) irá por su primer triunfo en su visita a Malbrán (0). La Zona I es la más pareja ya que los cuatro que se cruzan hoy lideran con 3 puntos: Unión Santiago vs. Vélez y Belgrano vs. Sportivo Comercio.