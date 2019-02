Sarmiento expone su invicto y la punta solitaria

10/02/2019 -

Sarmiento de Junín, único puntero, tendrá hoy una complicada visita a Temperley, desde las 18, en el marco de la 15ª fecha de la B Nacional. La programación dominical se completará con: 17, Gimnasia (J) vs. Nueva Chicago, Arsenal vs. Olimpo y Platense vs. Almagro; 19, Instituto vs. Brown (A); 20, Agropecuario vs. Atlético de Rafaela.

Sarmiento (30 puntos) se llevó un susto en la reanudación del certamen tras la pausa estival e igualó de local a tres minutos del final 1 a 1 ante Instituto. El "Verde" de Junín lleva 14 fechas sin derrotas y siete sin caer de visitante, asomando con una claro candidato al ascenso. Hoy, ante Temperley (16), tendrá importante exigencia. El equipo sureño, tras un mal inicio que lo complicó con el promedio, acumula cinco partidos sin reveses.

Arsenal (segundo con 27) será local ante Olimpo (15), dos equipos que hasta la temporada pasada estaban en la Superliga. El de Sarandí con dos triunfos seguidos está agazapado esperando una caída de Sarmiento, mientras que los bahienses, con 15 cotejos sin ganar afuera, precisan sumar al tener el promedio más bajo de los indirectamente afiliados a AFA. Nueva Chicago (26) visitará a Gimnasia (18) en Jujuy. El equipo de Mataderos dejó atrás los seis triunfos consecutivos del inicio y hoy apenas suma dos en la pasadas siete fechas, aunque sigue cerca de la punta.