Fotos Con desmalezadora en mano, un concejal bandeño trabaja en la limpieza de su barrio

10/02/2019 -

En una actitud poco común, Rubén More, concejal por el Frente Renovador y secretario general del Suoem Banda, salió con una máquina desmalezadora a realizar el servicio gratuito de corte y limpieza de veredas y terrenos baldíos de su barrio, el Salta Prolongación.

El gesto fue tomado, primero con sorpresa por algunos vecinos y luego con un claro gesto de aprobación porque a More se lo conoce en este sector de La Banda como uno de los primeros habitantes del lugar y que siempre realizó tareas comunitarias.

"No me cae nada por agarrar una herramienta y salir a trabajar. Más todavía si es en beneficio de la gente, porque creo que mi función no termina en el Concejo Deliberante. Las personas que hemos sido elegidas por el voto de la gente debemos ser los primeros en dar el ejemplo. Eso estoy haciendo. Nada del otro mundo", dijo More en un descanso después de haber desmalezado un amplio terreno.

More es también el actual secretario general del Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales, cargo al que llegó luego de ganar las elecciones a finales de julio de 2017.

"Muchas veces se pide la colaboración del vecino para que cuide la higiene y los espacios verdes. Yo me considero un vecino más y hago mi parte con esta tarea que no me cuesta nada y la disfruto", agregó.