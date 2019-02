Fotos Marzo llegará con incrementos para quienes cobran beneficios de la Anses

10/02/2019 -

En marzo próximo comenzarán a hacerse efectivos los incrementos de los beneficios que otorga la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). U no de estos es la suba de la Asignación Universal por Hijo. Para marzo, se espera que ese beneficio suba un monto cercano al 12%, con el que las madres van a cobrar aproximadamente $2.040 por hijo. Desde el organismo previsional se recordó que, para poder cobrar este beneficio, los padres tienen que cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma, específicamente la presentación de las libretas. La nueva fecha límite para la presentación de las correspondientes al año 2018, se prorrogó hasta el 30 de abril inclusive. También se verán beneficiadas las personas que cuentan con la Asignación Familiar (Suaf), para las que el aumento que llegará el mes próximo será de alrededor del 7,8%. La Asignación Familiar es el dinero que cobran los argentinos que tienen trabajo en blanco y es abonado por la Anses en sus bonos de sueldo. En lo que respecta a las Pensiones No Contributivas (PNC) y a las Pensión para adultos mayores (Puam) se anunció oficialmente que el primer aumento también se dará en el tercer mes del año. Otras prestaciones La prestación no contributiva está destinada a aquellas personas de 70 años o más, que se encuentran en situación de vulnerabilidad social sin cobertura previsional o no contributiva. El monto será equivalente al 70% de un haber mínimo. En el primer caso, el incrementó sería aproximadamente del 11,5% y la cifra total a percibir rondaría los $7.300 y los que cobran el Puam: $8.340. Según el sitio oficial de Anses, producto de la Fórmula de Movilidad, los beneficiarios recibirán el incremento en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de acuerdo con la Ley 27.426. En el caso de Jubilaciones y Pensiones, si bien el monto definitivo no fue oficialmente anunciado, se estima que sería de $10.439 (mínima) y $76.280 (máxima), y también el primer aumento se concretará en marzo. Por último, los beneficiarios de las Becas Progresar tienen como opción dos tipos de incremento de acuerdo al tipo de carrera elegida. Para el estudiante de primaria o secundaria, será de del 14% aproximadamente. Por su parte, el estudiante de una carrera terciaria o universitaria tendrá un aumento del 45% con un plus para las denominadas "carreras estratégicas". De esta forma, las becas de estudio para marzo rondarán los $7.500.