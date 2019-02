Ivana Icardi volvió recargada en contra de Wanda Nara

10/02/2019 -

Ivana Icardi no descansa un minuto. Lejos de bajar el perfil mediático, la hermana de Mauro, esposo de Wanda Nara, volvió a atacar a su cuñada a través de la red social Twitter, como lo venía haciendo en los últimos días. "Al ex repre: le cagó el trabajo e hizo creer que quería estafar a mi hermano. A la ex novia: le hizo la vida imposible hasta que consiguió estar con mi hermano y provocarla. A nuestra familia: le hizo creer que lo queremos por su plata. No juzgo, hablo de hechos. Pero es mejor callarse ¿no?", escribió Ivana. Minutos después, una seguidora le preguntó por qué estalló después de tantos años. "¡Porque me harté de callarme la boca! Fue una mochila aunque no lo creas... ¡fingir que todo estaba bien! Además, me hartó porque cuando me vio en la tevé de acá, quiso psicologear a mi vieja como una loca desquiciada dándole a entender que era culpa de ella que me lo permitía!", argumentó la joven.