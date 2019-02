Marcelo Toledo reafirma su "bandeñidad" con "Aquí me tienen cantando"

10/02/2019 -

¿Cómo estás viviendo este momento de consolidación de tu carrera y la muy buena comunicación que tienes con el público?

Es un momento lindo. A partir de la edición de los discos, uno se ha podido expresar mejor en cuanto a las obras que uno graba al pedido de la gente, a saber escuchar lo que el público quiere y tratar de complacerlo. El contacto con el público nace en La Banda. Es aquí en donde, en mi andar cotidiano, la gente me sugiere cantar tal o cual tema o directamente me pide que lo haga con esta u otra canción. De esta manera voy fortaleciendo el vínculo con ese público seguidor que te aprecia, que te quiere y que día a día sigue apoyando mi trabajo. Es un placer poder complacer al público.

A partir de lo que cuentas, ¿cuáles son tus expectativas con "Aquí me tienen cantando", tu nuevo disco?

"Aquí me tienen cantando" es un disco que lo hemos pensado con mi viejo ("Alito" Toledo, integrante de "Los Manseros Santiagueños") que sea un disco que tenga mucho que ver con esta ciudad (La Banda). Tiene muchas obras de Julio Argentino Jerez, de Pablo Raúl Trullenque y de Dalmiro Coronel Lugones. Las obras que contiene el disco son de juglares de la música de Santiago del Estero, de la ciudad de La Banda más precisamente. Mi viejo siempre tenía en mente de que haga un disco bien bandeño, tratando de que el mensaje sea, por ahí, con obras clásicas de Julio Argentino Jerez. Además de las creaciones de poetas y cantores bandeños, también tiene composiciones populares como "Alma guaraní". Se trata de uno de los grandes himnos culturales del Litoral argentino. Mi viejo ha estado muy dedicado a este disco. La experiencia de mi padre, el profesionalismo de mi músico y mi aporte hemos hecho un disco del cual nos enorgullecemos. Hemos volcado aquí nuestro sentimiento puro.

Un "sentimiento puro" a tu ciudad natal, teniendo en cuenta también a los autores que has elegido para cantarle sus obras.

Es el disco que siempre hemos soñado con mi viejo. Aquí le hacemos un merecido homenaje a don Julio Argentino Jerez. A esa "bandeñidad" se le suma que hemos grabado con grupos como Los Carabajal. Con Los Carabajal, justamente, hemos grabado la zamba "Ya me voy", que incluye una apología que le hizo Atahualpa Yupanqui hace muchos años. De ahí extrajo cuatro fragmentos el "Bebe" Ponti (Adolfo Marino, poeta quimilense). Esa zamba es una reliquia y tengo un gran orgullo de haberla podido grabar con el grupo folclórico más emblemático de La Banda. También estoy orgulloso de haber grabado con mi papá. Lo mismo me pasó haber grabado junto con Horacio Banegas. Horacio nos ha movilizado a muchos. He mezclado varias generaciones de artistas santiagueños. Además, se me infla el pecho al contarte que he grabado con mi hija Guillermina, de 10 años, una chacarera bien criolla como es "Corazón de lechiguana". Hemos realizado un perfecto ensamble de voces nuevas con voces que ya tienen sus años, pero con el mensaje más profundo que es el de recopilar y reivindicar a las obras y a los autores que te he mencionado. Son juglares bandeños que han marcado un antes y un después en el folclore de Santiago del Estero.