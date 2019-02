CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de febrero de 2019

-

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.30 CASADOS CON HIJOS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 UNA PARTE DE MÍ

17.15 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 MINUTO PARA GANAR

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 MINUTO PARA GANAR (CONTINÚA)

23.15 CAMPANAS EN LA NOCHE

00.00 VERDADES SECRETAS

01.00 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN.

AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.30 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.30 POLÉMICA EN EL BAR

21.300 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIA

20.00 FESTIVAL DE COCINEROS

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO vs. WEBER BAHÍA

17.00 CULTURAR TV

18.00 VA DE NUEVO

18.30 RUIDO DE MOTORES

19.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DE A DOS

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

23.00 DALE FERRO

23.30 VHS

CANAL 4

13.30 EXPRESS SPORT

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

13.30 FOLCLUB

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

01.27 EXPIACIÓN, DESEO Y PECADO

03.50 EL AMOR NO CUESTA NADA

05.42 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

06.02 MIENTRAS DORMÍAS

07.47 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. AFORESHADOWING

08.06 UN CAMINO HACIA MÍ

10.02 UN TALENTO ESPECIAL

11.53 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

12.14 SÍ SEÑOR

14.13 ESPEJITO, ESPEJITO

16.13 BILLY MADISON

18.01 SÍ SEÑOR

20.00 ESPEJITO, ESPEJITO

22.00 RÁPIDO Y FURIOSO

TNT

05.37 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 EL JOROBADO DE NOTRE DAME

07.30 SOY EL NÚMERO CUATRO

09.24 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y FABULOSA

11.29 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

13.47 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO

15.25 LO MEJOR DE GRAMMY AWARDS

15.26 UN GRAN DINOSAURIO

17.13 STAR WARS. EPISODIO III - LA VENGANZA DE LOS SITH

19.51 LO MEJOR DE GRAMMY AWARDS

19.53 ZOOTOPÍA

22.00 HOTEL TRANSYLVANIA

23.37 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

00.47 CONSTANTINE

TCM

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.25 LA NIÑERA

06.48 LA NIÑERA

07.09 LA NIÑERA

07.32 LOST

08.17 LOST

09.00 LOST

09.44 LOST

10.29 CASADOS CON HIJOS

10.54 CASADOS CON HIJOS

11.19 CASADOS CON HIJOS

11.43 LA NIÑERA

12.06 LA NIÑERA

12.28 LA NIÑERA

12.51 LOST

13.35 LOST

14.19 CASADOS CON HIJOS

14.44 CASADOS CON HIJOS

15.08 CASADOS CON HIJOS

15.33 CASADOS CON HIJOS

15.58 CASADOS CON HIJOS

16.24 TONTO Y RE-TONTO

18.19 DICEN POR AHÍ...

20.05 EL SOLTERO MÁS CODICIADO

22.00 NEGOCIOS RIESGOSOS

23.52 40 DÍAS Y 40 NOCHES

SPACE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.20 BREAKING NEWS

07.57 BORNING. RÁPIDO Y PELIGROSO

09.38 BORNING. MÁS RÁPIDO, MÁS PELIGROSO

11.32 UN DÍA DIFÍCIL

13.37 BREAKOUT. LA CACERÍA

15.17 PUNTO LÍMITE

17.37 EL ESCUADRÓN DEL CRIMEN

19.37 DOS POLICÍAS REBELDES

22.00 PACTO CRIMINAL

A DÓNDE IR

CLUB CICLISTA OLÍMPICO (LA BANDA)

EL SÁBADO 16 Y DOMINGO 17 DE FEBRERO Y EL JUEVES 2 DE MARZO, SE REALIZARÁ EL CARNAVAL DE LA FAMILIA 2019. SHOWS EN VIVO E IMPORTANTES SORTEOS.

BELLAS ALAS BELGRANO (S) Nº 1807

* VIERNES 15, A LAS 23, LOS DUENDES DEL SALITRE. INVITADOS: COPLA Y MISTERIO Y MISTERIO SIDERAL.

* EL SÁBADO 16, A LAS 23, BOHEMIA NOCTURNA Y EMANUEL CREADO. MÚSICO INVITADO: KIKE OYOLA.

* EL JUEVES 21, A LAS 22.30, RE ACÚSTICO CON ROMPIENDO ESQUEMAS. INVITADOS: LOS NECIOS Y ASUNTO.

CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

MAÑANA, A LAS 23, SE REALIZARÁ EL ESPECTÁCULO ROCK & LOVE. ACTUARÁN THEMBLOR ROCK, LOS RUINES DE SALOMÓN, OPEN SOURCE, DEJOTA JUÁREZ, J. ALEJ Y LEMU FERRARI.

SELVA PORTAL DEL NOA (CIUDAD DE SELVA)

EL VIERNES 8 Y SÁBADO 9 DE MARZO, SE REALIZARÁ EL 16º FESTIVAL SELVA PORTAL DEL NOA.

VIERNES 8: “PETECO” CARABAJAL, NÉSTOR GARNICA Y “CUTI” Y ROBERTO CARABAJAL. SÁBADO 9: HORACIO BANEGAS, DÚO ORELLANA LUCCA Y ROXANA CARABAJAL.

CINES

SUNSTAR

LEGO (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

LEGO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 16:10 (Cast)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 22:10 (Cast)

SPIDERMAN: UN

UNIVERSO (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 22:00 (Cast)

EL REGRESO

DE MARY

POPPINS (2D)

FAMILIAR (ATP)

HOY 16:40 (Cast)

ESCAPE ROOM:

SIN SALIDA (2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

HOY 19:30 (Cast) 22:30 (Subt)

DRAGON BALL SUPER:

BROLY (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY 18:30 (Cast)

CREED 2 (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY 22:00 (Subt)

WIFI RALPH (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 16:30 (Cast)

GLASS (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY 22:20 (Subt)

LA FAVORITA (2D)

HISTÓRICA (+ 16 AÑOS)

HOY 19:00 (Subt)

BTS WORLD TOUR: LOVE

YOURSELF IN SEOUL (2D)

(ATP) HOY -19:10 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN ATP

CASTELLANO 2D 17:00 - 20:00-

22:30

LA GRAN AVENTURA LEGO

2. ATP

CASTELLANO 2D 19:00-

CASTELLANO 3D 17:40

ESCAPE ROOM APTA 16

CASTELLANO 2D 21:40 - 22:40

SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO

JUEVES)

CASTELLANO 2D 22:50 (SÓLO

SÁBADO Y DOMINGO)

WIFI RALPH ATP

CASTELLANO 2D 17:50 - 20:20

CASTELLANO 2D 20:30 (SÓLO

SÁBADO Y DOMINGO)

BTS LOVE YOURSELF IN

SEOUL

CASTELLANO 2D 17:30 (SÓLO

SÁBADO Y DOMINGO)