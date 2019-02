El Consejo General de Educación cita a referentes de instituciones y docentes del Nivel Primario

Fotos PRESENTACIÓN. Deben concurrir a Avda. Belgrano (S) 1940.

13/02/2019 -

La Oficina de Mesa de Entradas y Salidas, dependiente de la Dirección General de Nivel Primario, Consejo General de Educación, cita a las personas e instituciones que se mencionan para notificarse del estado de sus respectivos trámites de lunes a viernes de 8 a 12, en la planta baja del edificio del Consejo, de Avda. Belgrano (S) 1940, de la ciudad capital.

Listado

Ellos son: Aseguin Funes, Clelia M., Asunto Nº 61467/17; Soria Valeria, As. Nº 49502/15; Hetmañiuk Teresa del V., As. Nº 40731/18; Dirección Escuela Nº 837, As. Nº 37556/18; Banegas Eduardo O., As. Nº 5097/18; Gonzales Elizabeth, As. Nº 23407/18; Dir. Esc. Nº 796, As. Nº 48306/18; Salvatierra Flavia Y., As. Nº 32172/18; Chaves Telma D., As. Nº 12808/18; Rea Jesica M., As. Nº 32462/18; Durán Mónica N., As. Nº 5676/18; Jiménez Ernesto, As. Nº 22472/16; Torres Orlando M., As. Nº 29532/18; Coronel Quiñones, Claudio, As. Nº 37261/18; Moreno Sandra M, As. Nº 36027/18; Carrizo Nilda A., As. Nº 20599/18; Suárez Cristian, As. Nº 28393/18; Zerda Virginia del V., As. Nº 7889/18; Bianchi Carlos J., As. Nº 18594/18; Catán Guillermo, As. Nº 16493/18; Zarco Jorge F., As. Nº 51274/18; Lazo Miriam S., As. Nº 29483/18; Jerez Karen L., As. Nº 26056/18; Barbosa Walter A., As. Nº 50443/18; Yamanga María E., As. Nº 31902/18; Dir. Esc. Nº 402, As. Nº 46349/18; Quiroga Lorena R., As. Nº 52831/18; Gavazza Norma del C., As. Nº 40517/16; Bravo Manuel A., As. Nº 37162/18; Toloza Roxana E., As. Nº 31464/18; Silva Maite, As. Nº 33571/18; Dir. Esc. Nº 759, As. Nº33412/18; Leguizamón Laura V., As. Nº 34323/18; Sosa Clara, As. Nº 5475/18; Torres Selsa B., As. Nº 20602/18; Rodríguez Miriam F., As. Nº 39554/18; Camus Catalina del J., As. Nº 1628/18; Goncebat Jon F., As. Nº 29720/18; Torres Fernanda S., As. Nº 36896/18; Lescano Oscar A., As. Nº 41879/18; Paz Vanesa S., As. Nº 44616/16; Villarreal Juana C., As. Nº 12970/18; Ybarra María E., As. Nº 9888/18; y Cornejo María V., As. Nº 1354/19.