Fotos Córdoba deliró al ritmo del cuarteto en el Festival de Peñas

13/02/2019 -

En la noche del lunes y madrugada de ayer, Villa María vivió la cuarta velada del Festival de Peñas y fue a puro cuarteto, mientras que anoche, en el cierre del evento, destacados artistas nacionales coronaron la fiesta con una mágica noche con estilos para todos los gustos. El lunes, las grandes atracciones de la noche fueron Ulises Bueno, Damián Córdoba, Jean Carlos, Q’ Lokura y Facu y la Fuerza. El primer grupo en presentarse fue Facu y la Fuerza, que comenzó su show con "Menta y limón", y siguió su concierto con "Disfruto" y "Culpable", en un show "express" que duró poco más de media hora. El grupo liderado por Facundo Gutiérrez, conocido por ser "la nueva voz del cuarteto", presentó gran parte de las canciones de su disco "Tengo", como "Soñar contigo" y "Déjenme llorar". Luego llegó el turno de Ulises Bueno, que comenzó a repasar todos sus éxitos. Ulises dejó para el final gran parte de los hits más conocidos de todos sus discos. Luego interpretó "Humillate", "Jijiji" -cover de "Los Redondos" y "Soy", con la que terminó y dijo adiós. A continuación, se presentó desde la medianoche Damián Córdoba que fue el tercer cuartetero en subir al escenario y brindó un show en el que prácticamente no paró de cantar durante todo el concierto. Córdoba repasó grandes éxitos de su trayectoria. Tras el show del "Wacho" llegó el turno de Jean Carlos, que volvió a Villa María tras siete años sin presentarse en el festival. Previamente, "el rey del mambo" había brindado un show en el que alternó canciones propias, como "Detenedla ya", "Quiéreme", "Como las teclas" y "Calienta eso" -en la que se sacó la campera que tenía hasta el momento y quedó sólo con su musculosa- con covers de otras bandas, como "De música ligera" (de Soda Stereo), y "Tú", de Gilda. Un momento que sorprendió del show fue cuando subió al escenario Facundo Toro, en lo que fue "un homenaje al folclore argentino", según el propio Jean Carlos. Juntos, los músicos interpretaron "Aunque me duela el alma" y "Eterno amor", popularizadas por Peteco Carabajal y Los Manseros Santiagueños, respectivamente. El cierre de la cuarta noche estuvo a cargo de Q’ Lokura en un show repleto de energía, Nicolás Sattler y Facundo Herrera Q’ Lokura cerró la cuarta jornada del festival que comenzó pasadas las 3 de la mañana, con "Tan natural" -de la anterior banda de "Nico" y "Facu", Chipote-, "Me vas a extrañar", de Damas Gratis, "Perra", de Los Palmeras y "Leña para el carbón", de J Mastermix. Inclusive, los ex miembros de Chipote se animaron a interpretar una versión en español de "The Scientist", de Coldplay, aunque luego volvieron a un ritmo bailable con "Calma", de Pedro Capó. El festival culminó anoche, con otra gran fiesta que contempla la presencia de Ha*Ash, Luciano Pereyra, Los Tekis y Los Caligaris.