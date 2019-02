Fotos La lista de los ganadores

13/02/2019 -

Estrella de Mar de Oro: Raúl Lavié. Espectáculo de teatro marplatense: "Una mujer ardiendo". Espectáculo de música marplatense: "La Traviata, ópera íntima". Espectáculo unipersonal: "Conferencia sobre la lluvia", por Fabián Vena. Espectáculo de humor: "Moldavsky sigue suelto en Mar del Plata". Teatro alternativo: "Menea para mí". Drama y/o comedia dramática: "Un enemigo del pueblo". Comedia: "Chorros, la comedia del robo al banco". Comedia musical: "Sugar". Revista: "Nuevamente juntos, un amor de revista". Music hall: "Somos bien argentino". Variedades: "Hermosamente diferente". Espectáculo infantil: "Derek el príncipe azul 2 (amor de princesas)". Espectáculo de danza: "Mora Godoy, tango company". Espectáculo de Stand Up: "Tranquilos: no pasa nada", por Pablo Vasco. Recital: "La H no murió", por O´Connor, Strunz, Cuadrado y Romano. Actuación femenina marplatense: María Cámpora, por "Despojo" y "Una mujer ardiendo". Actuación masculina marplatense: Carlos Vega, por "La pipa de la paz" y "Manzi, la vida en Orsai". Dirección marplatense: Mariano Moro, por "Lugones" y "Una mujer ardiendo". Producción integral marplatense: Torres de Manantiales, por "Rockeando en las nubes"; "El rey del pop"; "Dreams, el sueño americano" y "El gato con botas, la verdadera historia". Autor Nacional (Argentores): Adriana Tursi y Patricia Suárez, por "Podemos ser felices todavía". Coreografía: Gustavo Wons, por "Sugar". Vestuario: Renata Schussheim, por "Sugar". Escenografía: Alberto Negrín, por "Sugar". Iluminación: Mariano Demaria, por "Sugar". Dirección: Lía Jelín, por "Los martes, orquídeas...". Producción artística: Alzúa Producciones, por "Mora Godoy, tango company"; "Nacha y Polino, ¿Por qué son tan geniales?" y "Somos bien argentino". Labor cómica: Roberto Peña y Paquito Wanchankein, por "La revista está en la Rivadavia". Actuación femenina de reparto: Rita Terranova por "Los martes, orquídeas...". Actuación masculina de reparto: Franco Rau, por "La jaula de las locas, el musical". Revelación: Julián Burgos, por "Somos bien argentino". Actuación protagónica femenina de comedia: Nancy Anka, por "Chorros, la comedia del robo al banco". Actuación protagónica masculina de comedia: Raúl Lavié por "La jaula de las locas, el musical". Actuación protagónica femenina de drama y/o comedia dramática: Leonor Manso, por "40 días y 40 noches". Actuación protagónica masculina de drama y/o comedia dramática: Juan Leyrado, por "Un enemigo del pueblo". Música original: Martín Bianchedi, por "Chorros, la comedia del robo al banco".