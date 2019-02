Alegato del guatemalteco Bustamante en la Berlinale a favor de la mujer

13/02/2019 -

El cineasta guatemalteco Jayro Bustamante, que participa en sección Panorama de la Berlinale con "Temblores", está convencido de que el empoderamiento de la mujer es la vía para resolver los problemas en la sociedad fruto de un "sistema falocrático". En entrevista con Efe, el realizador afirmó que muchos de los problemas sociales de minorías desaparecerán en el momento en que las diferencias de género masculino y femenino se resuelvan. "En el momento en que la mujer esté suficientemente empoderada al mismo nivel que el hombre, todas las otras cosas van a caer por su propio peso. Creo que ese es el verdadero problema que tenemos en todas las sociedades", entre ellas, la guatemalteca, dice. Por ello, el cambio que necesita la sociedad "tiene que venir de las mujeres", agregó. "De verdad creo que la mujer se tiene que empoderar, porque nosotros estamos viviendo problemas que son de un sistema falocrático", como la guerra, la discriminación, el racismo interno, el no quereros por quienes somos sino siempre estar queriendo ser algo más, dice. "Temblores" narra la historia de Pablo, interpretado por Juan Pablo Olyslager, que se enamora de Francisco y decide abandonar a su familia profundamente creyente. La familia, no obstante, antepone por encima de todo la religión y la institución familiar, y está convencida de que la homosexualidad de Pablo es curable. El director no ve su filme como una película que habla de salir del armario, sino más como una cinta que habla de "machismo, sexismo, opresión y misoginia".