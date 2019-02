Scorsese y DiCaprio, en la serie "The Devil in the White City"

13/02/2019 -

"The Devil in the White City", un proyecto que originalmente fue concebido como una iniciativa cinematográfica para Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio, finalmente será adaptado como serie de televisión para la plataforma Hulu. La serie, basada en hechos reales, narrará los crímenes acontecidos en torno a la Feria Internacional de Chicago de 1893 y se centra en las figuras del arquitecto responsable de la construcción del recinto ferial, Daniel H. Burnham, y el constructor del hotel que se levantó en las instalaciones, H.H. Holmes.