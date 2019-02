El renacer de "Demi" en guarachas y chacareras

13/02/2019 -

Q uince canciones nuevas, que hablan de amor y de su cotidianidad, conforman “1972”, el nuevo disco de “Demi” Carabajal. 1972 es el año que nació y lo bautizaron como Raúl Fernando Carabajal. Aquí, el hermano de Carlos “Peteco” Carabajal exorciza demonios, libera su alma y plantea su volver a vivir en lo artístico. Las chacareras y las guarachas que componen este trabajo reafirman esa metáfora de la vida que utilizó “Demi”.

El músico, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, habló de este novel proceso creativo que el país y el mundo conocerá a través de las plataformas digitales y no por intermedio del disco físico.

1972 es el año en que naciste. ¿Haber denominado a tu disco con este nombre alude al renacimiento del compositor?

Tiene mucho de eso, mucho de mi nuevo comienzo. Son temas que han nacido de volver a estar de cero, de estar limpio. Hoy, en el disco, todo esto se nota, se nota inclusive hasta la forma de cantar. Por ahí digo que si hubiese cantado así en los otros discos hubiera sido mejor. Hoy, hay una claridad en la voz. He pasado por un proceso de purificación y de conocimiento. Hoy canto de otra forma.

¿Qué te propones con “1972”?

Este es el disco más “Demi” de todos. Yo me he liberado mucho con el acompañamiento de los chicos (sus músicos). Entonces, esta vez tengo fe, confianza y la esperanza de que pueda llegar a muchos lados. Por ejemplo, este disco no va a salir en el formato físico sino que directamente irá a las plataformas digitales. Me propongo tratar de que toda la gente lo tenga. Yo no soy vendedor y, hoy en día, la industria discográfica está en extinción. Entonces, de alguna quiero que lo tengan. De hecho, he estado enviándole mis temas a todo el mundo para que lo vaya escuchando y le pedía que lo reenvíen a sus amistades. Quiero que se expanda y que todos lo tengan. Es una inversión. Quiero llegar a donde más pueda.

¿Este trabajo es un quiebre en tu discografía o es una de tus propuestas innovadoras?

Hay un toque de innovación, especialmente por el formato. También es innovador porque en este disco he grabado ampliamente con la banda. Generalmente, yo ponía una batería, un rasguido, pero esta vez he grabado con mis músicos Javi Jorge, ‘Rulo’ Jiménez y ‘Gabi’ Juárez en su totalidad. El disco se caracteriza también por tener una variación de ritmos, pero con un amplio predominio de la chacarera. Hay un aire de zamba, una guaracha y dos huaynos que tienen formatos de reggae pero no deja de ser nuestros. Hay un toque de un quiebre por una cuestión de los años, de reconocer el trabajo y la vida de mis padres también.

El apellido Carabajal está ligado al canto nativo. Y bien lo remarcas al mencionar a tu padre, Carlos Carabajal. ¿Cómo nace en vos tu interés por la guaracha?

Es un poco para actualizar lo que hoy está pasando. Este ritmo está achicando los espacios que hay entre el folclore y lo tropical, algo así como sucedió oportunamente cuando se achicaron los espacios entre el rock y la chacarera. Están sucediendo estas cosas lindas. Uno, por ejemplo, va a un recital de Vislumbre y ves la variedad de culturas. Si ese es el camino, bienvenido sea.

¿Qué tipo de aportes realiza, para los géneros y para el músico, este tipo de propuestas?

Contribuye, sobre todo, al acercamiento de jóvenes pero también de la familia. En las peñas asiste la familia y eso está muy bueno. Hay que defender eso, que no se pierda esto.