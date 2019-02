Lo cotidiano se vuelve mágico en "1972"

13/02/2019 -

"1972" tiene una dinámica en todo sentido. ¿Hacer esto fue para plantearte desafíos de que puedes dar más como músico?

Los discos anteriores me han servido mucho para corregir errores. Este nuevo disco tiene un atractivo desde que comienza hasta que termina. Cuando crees que ya no va a pasar nada, de que ya has escuchado todo, te aparecen tres chacareras fundamentales. Hay canciones sobre el amor, letras de puro amor de compañeros, hermanos y autores que me han hecho llegar sus letras. Esto hace que se mantenga vivo el interés. Hay temas de Ernesto Guevara, Marcelo Mitre, Julián Villo, Juan Carlos Carabajal, Claudio Sarmiento, Javi Jorge, Tinco Andrada, Silvina Orellana.