"Voy a defender la música santiagueña"

13/02/2019 -

¿Qué nivel de popularidad tiene hoy la guaracha?

La guaracha está predominando en Santiago del Estero porque es un carnaval constante. Yo tengo una guaracha, que aún no la terminé de armar, que dice: ‘No quiero, no puedo esperar todo el año para que vuelva el carnaval, despiértenlo, no le digan que es invierno, engáñenlo y muestrenle mi fuego..." La guaracha te invita a transpirar y se termina el frío.

¿Te consideras un folclorista que hace guaracha o un músico que apuesta a los distintos ritmos?

Yo siempre digo que mi propuesta es hacer que esto sea música santiagueña. Siempre voy a defender eso. Es lo que llevo a todos lados. Por más que haga una rítmica que sea pop, rock, guaracha o chacarera siempre es nacido y llevado desde aquí, desde Santiago del Estero. Vivo, canto y me defiendo desde aquí. Para mí, siempre, es música santiagueña.