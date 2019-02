Anita Coacci: "Darthés no presentó certificado médico"

-

El actor Juan Darthés no se presentó ayer a declarar en la audiencia de mediación por la denuncia que él mismo había iniciado contra la actriz Anita Coacci por calumnias e injurias, luego de que la joven relatara públicamente que había abusado de ella durante las grabaciones de la tira televisiva Gasoleros.

Tal como había adelantado su abogado, Fernando Burlando, Darthés, quien desde el 20 de diciembre vive en San Pablo, Brasil, no se presentó en la mediación a la que sí asistió Coacci, conocida como Anita Co. El actor tenía pasaje para tomar el vuelo 8128 de Latam, que partió el viernes desde el Aeropuerto Internacional de Sao Paulo-Guarulhos, pero no lo abordó.

"Burlando no presentó ningún certificado médico (de Darthés)", aseguró Coacci a la salida de la audiencia.

"La audiencia no se llevó a cabo como tal", dijo Raquel Hermida, abogada de la actriz. "Darthés tendrá que acreditar su estado de salud, una supuesta depresión, para que se fije una nueva audiencia a través de una videoconferencia. Su ausencia era previsible."

Burlando había dicho la semana pasada en declaraciones radiales que su defendido "está deprimido y tiene ideas concretas de quitarse la vida".

Sobre la audiencia de conciliación, había explicado que "no era necesaria" la presencia del actor, ya que el letrado posee "un poder especial para participar".

La citación fue a las 9.30 de ayer en la calle Talcahuano 550, donde funciona el Tribunal Oral 9. "No era necesario que presente un certificado médico", aseguró el abogado.

La actriz llegó acompañada por integrantes del colectivo Actrices Argentinas, entre ellas Thelma Fardín, quien demandó a Darthés en Nicaragua por haberla violado cuando tenía 16 años durante una gira por ese país con el elenco de la tira juvenil Patito Feo.

Además de Fardín, quien no quiso hacer declaraciones, también estaban Julieta Díaz, Mirta Busnelli y Laura Azcurra, entre otras.

¿Videoconferencia?

Hermida aceptaría la audiencia vía videoconferencia "si él estuviese muy grave" como para viajar. Pero aclara que, ante la ausencia de Darthés, tendrían que haberse desestimado estas causa (la de Coacci y la de Calu Rivero) ambas iniciadas por el actor. "Los culpables tratan de esconderse", indicó.

En tanto, Anita se mostró abierta a la posibilidad: "No me interesa si quiere venir físicamente o hacerlo a través de Skype. Yo no tengo problema. Yo seguiré sosteniendo mi verdad y será decisión de la jueza si la causa se cae o no".

Burlando, por su parte, asegura que el actor no se esconde ya que ‘es él quien se acercó a la Justicia".