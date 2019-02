Piñón Fijo y el hantavirus: "Fui blanco de agresiones e insultos"

13/02/2019 -

Piñón Fijo habló tras ser denunciado por haberse negado a presentar su show en un festival que se iba a realizar en Lago Puelo, en Chubut, debido al brote de hantavirus.

Una mujer, que sufrió la pérdida de su familia por esa enfermedad, criticó duramente al artista y él salió a justificar su decisión a través de un video que publicó en Youtube.

"Decidimos cancelar el show, no por un miedo personal ni de nuestro grupo, sino porque somos conscientes de la responsabilidad social de aglomerar gente en un lugar donde las condiciones dichas por el mismo Ministerio no estaban dadas. Me preguntaba si la Municipalidad de Lago Puelo iba a tomar una determinación, y sí: contrató al queridísimo, admirado y amigo Diego Topa. La discusión la llevaron hacia una ‘Grieta Kids".

"Fui blanco de agresiones, burlas e insultos. Mientras todo sucedía desgraciadamente aparecieron dos casos más y llegaron a 34 en la región. Hubiera preferido tener el doble de insultos, sostener el doble de burlas a cambio de que no surgiera esta noticia. Es muy riesgoso ¿ Qué pasa si juntamos una multitud y se genera un contagio? ¿En ese caso qué vamos a hacer?", agregó Piñón Fijo.