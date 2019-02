Decenas de miles de venezolanos claman por la ayuda humanitaria y Guaidó asegura que llegará el 23

13/02/2019 -

CARACAS. Espoleados por la cercanía de la ayuda humanitaria y animados por el "Efecto Guaidó", decenas de miles de venezolanos volvieron a llenar este martes las calles de Caracas para pedir que ingresen en el país las medicinas y alimentos que ya se acopian en la ciudad colombiana de Cúcuta.

En un nuevo pulso, el segundo de entidad desde que Juan Guaidó se proclamó presidente interino de Venezuela, los ciudadanos respondieron al llamado del jefe del Parlamento y elevaron la presión sobre el gobernante Nicolás Maduro.

"Se ha generado (una nueva esperanza) de que de verdad vamos a salir de esto pronto (...) Tengo una nieta que está fuera, lo sentimos mucho y otros hijos se están yendo también porque el hambre es grande", comenta Isabella Suárez, de 72 años.

De nuevo, como el pasado 2 de febrero, los opositores de Maduro salieron a las calles con un ambiente festivo y sin temor a una posible represión policial similar a la que se vivió en 2014 o en 2017.

Entre muchos de ellos era omnipresente el nombre de Guaidó, en cuyo honor había carteles, proclamas y cánticos futboleros.

A su alrededor, jóvenes y no tanto caminaban con carteles en honor a Guaidó y constantes apelaciones a la necesidad de medicinas.

A sus 72 años, Suárez explica que no tiene ‘descanso’ ni ‘paz’ porque no tiene las medicinas que necesita.

"Mi hija necesita medicamentos y no los estamos encontrando", explica.

Al final de la marcha, en un atril con logo presidencial y bajo una foto del médico José Gregorio Hernández, considerado milagroso por los venezolanos y en proceso de beatificación, Guaidó pronunció las palabras que todos esperaban.

"Anunciamos entonces que el 23 de febrero será el día para que ingrese la ayuda humanitaria", proclamó desde la tribuna en la que pidió a la ciudadanía que acompañe la entrada de medicinas y alimentos.

"Anunciamos, entonces, que luego de estar organizados, de estar comunicados, de estar ordenados en este momento, de haber ordenado a las Fuerzas Armadas que permitan el ingreso, hacemos el anuncio del día que va a empezar a ingresar la ayuda humanitaria, tendremos que ir en caravanas en protestas, en movilización, en acompañamiento", añadió entre el jolgorio de sus simpatizantes.

Tal vez, el mejor ejemplo de esa carestía es Jeanette Arias, que a sus 60 años acude a la manifestación en silla de ruedas por el avance de la osteopenia que padece y asegura que no aguanta "más la desesperación de no tener" los medicamentos que necesita: ‘calcio para los huesos y losartan para la tensión’ que asegura no se consiguen en Venezuela.