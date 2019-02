Bertolino dijo que fue “amenazado de muerte” por la mujer de un empleado, tras ser reubicado

Fotos ALTERCADO. La comuna fue el escenario de una fuerte discusión entre el intendente y la mujer de un empleado.

Un fuerte incidente entre el intendente de Selva, Enrique Antonio Bertolino y una mujer identificada como Patricia de los Ángeles Flores, sucedió en extrañas circunstancias, al tiempo que terminó con una exposición de ambos en la comisaría de esa ciudad.

“La señora (Patricia Flores) me increpó en la Municipalidad y me amenazó que iba a contratar gente para matarme”, describió Bertolino a EL LIBERAL, al comentar que dicha persona le había manifestado “que tenía ahorros de una herencia de su mamá” y que iba a utilizar el dinero para tal fin.

Aunque el intendente dijo que fue una denuncia “sin mucha trascendencia”, advirtió que la amenaza de muerte que recibió de parte de Flores fue denunciado ante la policía de Selva.

“Ella misma me transmitió que padece problemas psicológicos y que está bajo licencia y sin goce de sueldo en su lugar de trabajo”, amplió el intendente, al asegurar, además, que Flores intentó agredirlo. Según el relato de Flores, Bertolino habría levantado la voz para dejar en claro que él “daba las órdenes” en el municipio.

“Yo soy el que manda acá y nadie me va a decir qué tengo que hacer (...)”, expuso a la policía, al asegurar que su marido (Walter Alejandro Jackich), sufriría persecución laboral de parte del intendente de Selva.

Cruces de dichos

Respecto de esta acusación, Bertolino dio su punto de vista: “Jackich trabajaba en el Puesto Caminero de Palo Negro, era un agente del municipio para la recaudación de impuestos en dicho sitio. Él no fue el único reemplazado, porque como intendente, tomé la decisión de reubicar al personal”, sostuvo, sobre la decisión adoptada con dicho empleado.

Igualmente, el intendente recalcó haberse reunido el pasado lunes con Walter Alejandro Jackich, para hablar del tema de la reubicación, a pesar de que dicho empleado se encuentra de licencia laboral.

“Cuando termine su licencia veremos dónde lo vamos a ubicar, pero no va a quedar en la calle”, recalcó. “No es un perseguido político, es una reubicación que se hace dentro del Estado como se hace en todos los estamentos, y eso está dentro de nuestras atribuciones”, aclaró.

“Esperamos que este caso siga el curso que corresponde -siguió Bertolino-, porque es la primera vez que tengo una experiencia de este tipo en mi vida y no me dedico a perseguir a nadie. La decisión que yo tomé no fue personal, sino funcional. No nos gusta el trabajo (de Walter Jackich) como recaudador de impuestos del municipio, y se lo dije personalmente, como corresponde. El lugar que él ocupaba es un lugar muy sensible, porque gran parte de la producción de Santiago sale por la Ruta 34, y allí (en Palo Negro) tenemos durante las 24 horas del día, a personal policial y dos empleados que ejercen el control de Rentas de la Municipalidad”, recalcó.

Agregó que en lugar de Jackich, “se incorporó a tres mujeres que cumplen tareas en forma rotativa y estamos muy conformes con sus desempeños en esta área. Además, nos parece que la presencia de la mujer es muy importante, porque hasta aumentamos la recaudación, haciendo un papel muy serio, y lo que queremos son empleados honestos y decentes en su función dentro de la comuna”, recalcó el jefe comunal.

Tras las denuncias cruzadas, la fiscal Cecilia Rímini dispuso que se tomen declaraciones a varias personas que habrían estado al momento del fuerte entredicho.