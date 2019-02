Nahitan Nández sigue en veremos

Hoy 08:51 -

El mediocampista uruguayo Nahitan Nández, quien estuvo cerca de emigrar al fútbol europeo en este mercado de pases, se entrenó nuevamente diferenciado por sus problemas físicos en el pie izquierdo y está en duda para retornar oficialmente.

El “charrúa” jugó por última vez en diciembre del año pasado, cuando Boca cayó con River Plate por la final de la Copa Libertadores de América, y en el caso de regresar lo hará en lugar del colombiano Jorman Campuzano.

Boca, con dos victorias (4-0 vs. San Martín de San Juan y 2-0 vs. Godoy Cruz) y dos empates (1-1 vs. Newell’s Old Boys y Belgrano de Córdoba) en este año, continúa buscando la regularidad en su nivel. Es que en sus presentaciones se impuso por la jerarquía individual de algunos futbolistas, pero lejos estuvo de mostrar un funcionamiento sólido y seguro.

El “Xeneize” marcha tercero en la Superliga, con 32 unidades y a 10 de los punteros Racing Club y Defensa y Justicia, y ocupa una de las cuatro plazas para la Copa Libertadores 2020.