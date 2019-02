Antes de morir, Muñoz confesó: "Esto es parte de una fortuna que no es mía"

Fotos MANO DERECHA. Muñoz era un hombre de máxima confianza para el expresidente Néstor Kirchner.

14/02/2019 -

Cuando estaba a punto de morir por un cáncer fulminante, Daniel Muñoz, el ex secretario de Néstor Kirchner y hombre de extrema confianza del expresidente, le hizo una confesión a Juan Manuel Campillo, ex ministro de Hacienda de Santa Cruz, que lo dejó helado.

"Mirá, tengo este problema. Yo me quedé con todo este dinero a mi nombre y no se lo quiero dejar a mi mujer, esto es parte de una fortuna que no es mía". Campillo, uno de los arrepentidos de la causa "Cuadernos de la corrupción" sabía que los millones que había Muñoz repartido en propiedades, compañías e inversiones tenían otros dueños. Aunque el moribundo no dio nombres, no hizo falta. "Si bien no lo dijimos puntualmente, se dio por sobreentendido y estaba ‘en el aire’ que eran de Néstor y Cristina", apuntó el ex funcionario.

Declaración

La escena forma parte de la declaración que Campillo prestó a fines de enero ante el fiscal Carlos Rívolo, cuando amplió su exposición como imputado-colaborador, para ratificar qué rol cumplió cada uno en el entramado de lavado de dinero que funcionó detrás de Muñoz y su viuda, Carolina Pochetti, para poder vender a las apuradas los 16 departamentos que habían comprado por 70 millones de dólares en Miami y Nueva York y que habían quedado al descubierto con el escándalo de los Panamá Papers. Fue Isidro Bounine, secretario de Cristina Kirchner, quien lo contactó para hacer la operación y para Campillo era claro que seguía trabajando para la ex presidenta.

Origen

"Siempre supuse que todo esto podía provenir del matrimonio presidencial, entiéndase a Néstor y Cristina, y que no era de Muñoz. Era una obviedad que él nunca lo pudo haber generado este dinero por su cuenta y de manera lícita -afirmó Campillo en la declaración judicial que reprodujo Infobae-. Yo no pregunté el origen de los fondos, ya que como ellos eran secretarios ‘de’ (Cristina), implica guardar secretos y trae aparejadas muchas cosas. Yo solamente le conocí como trabajos sus cargos públicos y un día me llamó y me planteó este problema", amplió el imputado.

Hasta ahora, la investigación por los cuadernos de la corrupción ha establecido que Muñoz era la persona que recibía el dinero que iba dirigido hacía Néstor y Cristina Kirchner. Las entregas se hacían en el departamento de la calle Uruguay o incluso en la residencia de Olivos. Pilotos y ex secretarios privados también dijeron que, en los viajes al sur, era Muñoz el que custodiaba los bolsos.

"No sé si la plata era de Néstor o si la compartían. Es un secreto que se llevaron los dos a la tumba", dijo por su parte Carolina Pochetti en su declaración como arrepentida.