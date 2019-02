Se prepara con todo para visitar a uno de los líderes

Fotos INTENSIDAD. Mitre trabaja con las expectativas altas para el compromiso clave que afrontará pasado mañana ante el puntero Sarmiento, en Junín.

14/02/2019 -

Mitre cumplió en la jornada de ayer un nuevo entrenamiento en su estadio de Roca y Tres de Febrero, de cara al crucial compromiso que afrontará el próximo sábado, desde las 19.05 y que será televisado para todo el país por TyC Sports, ante Sarmiento de Junín, en condición de visitante.

El Aurinegro, tercero en la tabla de posiciones con 27 puntos, tendrá la chance de darle alcance al que es hoy uno de los líderes junto a Arsenal de Sarandí.

Consciente del partido importante que se jugará mañana, el entrenador de Mitre, Alfredo Grelak, no quiere dejar nada librado al azar. En ese marco, hoy por la mañana realizará la última práctica, nuevamente en su estadio, ya que esta noche la delegación emprenderá el viaje a Junín. Y aunque aún no confirmó la alineación titular (probablemente tampoco lo haga hoy, aunque podría dar indicios concretos) es probable que el DT realice una sola variante con respecto al equipo que igualó 1 a 1 ante Quilmes la fecha pasada. La misma será obligada, ya que el delantero Alan Bonansea quedó descartado por un desgarro en el oblicuo (zona abdominal) y su lugar sería ocupado por Joaquín Quinteros, aunque no hay que descartar a Felipe Cadenazzi, aunque por ahora parece correr por detrás del "Chueco".

En consecuencia, la probable alineación para visitar al "Verde" de Junín sería con: Martín Perafán; Braian Mieres, Ariel Coronel, Norberto Paparatto y Franco Ferrari; Daniel González, Juan Alessandroni, Lucas Pérez Godoy y Pablo Ruiz; Quinteros e Ismael Blanco.

También tras la práctica de hoy, quedará definida la nómina de los futbolistas que integrarán la delegación que emprenderá el viaje hoy. Mitre irá en busca el sábado de un triunfo que le permita ilusionarse más que nunca con pelear el título hasta la última fecha. La gran campaña que está haciendo lo respalda.