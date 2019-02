El dólar mayorista cerró a $38,22 y el minorista a $39,20, las tasas en baja

14/02/2019 -

El dólar minorista alcanzó ayer los $ 39,20 promedio en las entidades financieras, mientras que el mayorista volvió a la zona de no intervención y cerró en $38,22, unos 23 centavos arriba del cierre del miércoles. El regreso a la banda de no intervención se produjo luego de que el Banco Central realizara una nueva subasta en la que si bien ofertó US$ 25 millones sólo compró US$ 18 millones.

Además, la entidad monetaria que conduce Guido Sandleris convalidó otro retroceso en la tasa de las letras de liquidez (Leliq) que retrocedió 38 puntos básicos y llegó al 43,971% promedio y sumó la vegésima novena rueda consecutiva de baja de tasas.

Gustavo Quintana, operador de PR Cambios, dijo que ‘la divisa norteamericana (en el mercado mayorista) operó con gran volatilidad y cambios bruscos de tendencia y de precio en una rueda que tuvo el mayor monto negociado en lo que va del año’.

‘La autoridad monetaria totaliza compras por US$ 978 millones desde el inicio de enero hasta hoy’, finalizó Quintana.

Luego de un inicio en alza, la bolsa porteña operaba en baja y corta una racha de tres alzas consecutivas.

Las reservas internacionales del Banco Central finalizaron hoy en US$ 67.053 millones, informó hoy la entidad.

De esta forma, las reservas de la entidad superan al máximo anterior de US$ 67.000 millones alcanzado el 6 de febrero pasado.

La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las Reservas arrojaron un saldo positivo de US$ 31 millones.

En el mercado de cambios, el BCRA realizó compras por un total de US$ 18 millones a través de una licitación, informó la entidad en el Resumen de Variables Financieras.

Por último, se efectuó un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por US$ 1 millón.