Fotos Walter Otta elogió al Ferro, al que ya enfrentó en este torneo

14/02/2019 -

En la primera fecha de la B Nacional, Central Córdoba recibió a Deportivo Morón. El Ferro no jugó bien, estuvo en desventaja (0-1), pero con mucho esfuerzo, y un gol del "Bicho" Rossi, logró empatarlo. Ese equipo del "Gallo" era dirigido por Walter Otta. El destino y los vaivenes del fútbol, en el que por lo general mandan los resultados, hicieron que Otta dejara Morón y recalara en Villa Dálmine. Entonces el DT regresará mañana para enfrentar por segunda vez a Central Córdoba, equipo al que conoce y respeta mucho. "En este torneo nos tocó enfrentarlos con Morón y es un equipo que va al frente, que intenta siempre ganar y tiene un entrenador que mira siempre el arco rival", dijo Otta en diálogo con "Selección Violeta", programa que tuvo ayer su primera emisión por Dálmine TV, desde la plataforma digital del sitio oficial del club de Campana. Siguiendo con el análisis de lo que puede depararle el partido mañana, Otta dijo: "Central va a venir, nos va a atacar y nos va a tratar de presionar mucho. Si no tenemos una buena noche en defensa, la podemos llegar a pasar mal". "Ojalá que sea como la noche que tuvimos en Rafaela, que estuvimos sólidos porque, de no ser así, este es un equipo que tiene individualmente muy buenos jugadores y para mí es el mejor equipo que vamos a enfrentar después de Chicago", añadió el entrenador de Villa Dálmine. "Sacando a Olimpo, Rafaela y Los Andes, este es el mejor después de Chicago así que vamos a tener que hacer las cosas muy bien para sacar un buen resultado ahí", concluyó el DT, dejando en claro que sabe que le espera mañana por la noche en el Terrera, pero seguramente intentará contrarrestarlo con sus armas, tal como lo hizo, en parte, cuando vino dirigiendo a Deportivo Morón.