Madonna, de pelo corto y morena en Lisboa

Madonna publicó, en su Instagram, un vídeo en el que avanza lo que será su próximo disco de estudio, cuyo lanzamiento está previsto para este año y en el que serán protagonistas la música y estética de Lisboa, ciudad en la que reside desde 2017. Se la puede ver con una melena corta y negra, en ambientes underground de la capital portuguesa. Rodeada de músicos que tocan sones caboverdianos y en otras imágenes con los acordes de guitarras portuguesas, entona la frase "Express Yourself, Don’t Repress Yourself" (Exprésate, no te reprimas), un juego de palabras que remite a unos de sus temas de mayor éxito, "Express Yourself".