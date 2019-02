Tenembaum vs. Nicole Neumann: "¡Nicole no se la banca a Jimena!"

14/02/2019 -

Ernesto Tenembaum, en su programa radial "¿Y ahora quién podrá ayudarnos?" se refirió a la pelea entre Nicole Neumann y Jimena Barón. Todo comenzó cuando la columnista de espectáculos del ciclo, Tamara Pettinato planteó el tema. "Jimena Barón debutó como conductora reemplazando a Verónica Lozano en sus vacaciones. El programa midió excelente, igual que con Vero. Los panelistas no íbamos a dar la explicación por Nicole. Nos preguntábamos si le decíamos o no la verdad. Pero yo no la iba a decir. Hay una verdad que todos sabemos", dijo en referencia a que Jimena arrancó el ciclo preguntando por la ausencia de la modelo. ¡Esa verdad es que Nicole no se la banca a Jimena! O no se banca la situación, con un novio en el medio. Yo creo que además hay un poquito de prejuicio de clase de parte de Nicole hacia Jimena. Jimena no es rubia, no es alemana, no es espigada...", opinó el reconocido analista político ante la sorpresa de todos.