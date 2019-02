CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de febrero de 2019

15/02/2019 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.30 CASADOS CON HIJOS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 UNA PARTE DE MÍ

17.15 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 MINUTO PARA GANAR

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 MINUTO PARA GANAR

(CONTINÚA)

23.30 VERDADES SECRETAS

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.30 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.30 POLÉMICA EN EL BAR

21.300 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIA

20.00 FESTIVAL DE COCINEROS





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA

COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 ANIMADORES

16.00 FANÁTICAS

17.00 IRONSPORT

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO

23.00 BÁSQUET POR CANAL 14

(FEMENINO) ALMIRANTE BROWN

VS. DEFENSORES DEL SUD





CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

12.46 BANSHEE 03 EPS 02

01.43 BANSHEE 03 EPS 03

02.52 LOCURA EN EL PARAÍSO

04.45 LOCKE

06.26 AMORES, ENREDOS Y UNA BODA

08.07 BEAT. DESAFÍO AL MUNDO

09.56 MI ENAMORADO SECRETO

11.46 MI ENCUENTRO CONMIGO

13.48 HOMBRES DE NEGRO 2

15.31 DESCENDIENTES 2. VAN A CAER

17.49 BATMAN Y ROBIN

20.18 HOMBRES DE NEGRO 2

22.00 V DE VENGANZA

TNT

03.14 ESTE ES EL FIN

04.59 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 AMIGOS CON BENEFICIOS

07.44 BRIDGET JONES 2. AL BORDE DE LA

RAZÓN

09.37 TE AMARÉ POR SIEMPRE

11.32 EN EL CORAZÓN DEL MAR

13.55 TE AMARÉ POR SIEMPRE

15.52 LO MEJOR DE GRAMMY AWARDS

15.53 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL

TIEMPO

17.59 EL MAESTRO LUCHADOR

20.03 LO MEJOR DE GRAMMY AWARDS

20.05 FURIA DE TITANES

22.00 EL HOMBRE ARAÑA 2

00.30 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

01.37 ESTE ES EL FIN

TCM

00.20 ADICTOS AL AMOR

02.11 LA COSA MÁS DULCE

03.47 CASADOS CON HIJOS

04.11 LOST

04.57 LOST

05.41 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.27 LA NIÑERA

06.50 LA NIÑERA

07.12 LA NIÑERA

07.35 LOST

09.08 LOST

09.53 LOST

10.37 CASADOS CON HIJOS

11.02 CASADOS CON HIJOS

11.27 CASADOS CON HIJOS

11.52 LA NIÑERA

12.14 LA NIÑERA

12.37 LA NIÑERA

13.00 LOST

13.46 LOST

14.34 CASADOS CON HIJOS

14.59 CASADOS CON HIJOS

15.24 CASADOS CON HIJOS

15.49 MUY PARECIDO AL AMOR

17.42 KARATE KID

20.03 PRIMER GOLPE

22.00 PUNTO LÍMITE

SPACE

03.06 OBSESION FATAL

04.42 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 CIUDAD EN LLAMAS

06.31 VIRUS LETAL

08.27 DOS INÚTILES EN PATRULLA

10.24 SPL3. PARADOJA

12.43 DANTE’S PEAK. LA FURIA DE LA MONTAÑA

14.39 2012

17.34 LOS FEDERALES

20.03 SIN SALIDA

22.00 LA CASA DE CERA





A DÓNDE IR

LA POSTA

(RUTA 34, AVENIDA SAN MARTÍN, BELTRÁN)

* HOY, A LAS 23, SHOW EXCLUSIVO DE CARLOS ROLDÁN Y SU GRUPO.

* MAÑANA, A LAS 23, CENA SHOW CON LA ACTUACIÓN DE WALTER

GRAMAJO.

CLUB OLÍMPICO

(LA BANDA)

MAÑANA, CON LA ACTUACIÓN DE FRANCO ARROYO SE REALIZARÁ EL

CARNAVAL DE LA FAMILIA. ESTA FIESTA SE CONCRETARÁ ESTE DOMINGO

17 Y, POSTERIORMENTE, EL JUEVES 2 DE MARZO. SHOWS EN VIVO Y

SORTEOS.

BELLAS ALAS

BELGRANO (S) Nº 1807

* HOY, A LAS 23, LOS DUENDES DEL SALITRE PRESENTAN CONVERGENCIA

MUSICAL. INVITADOS: COPLA Y MISTERIO Y MISTERIO SIDERAL.

* MAÑANA, A LAS 23, BOHEMIA NOCTURNA Y EMANUEL CREADO. MÚSICO

INVITADO: KIKE OYOLA.

* JUEVES 21, A LAS 22.30, RE ACÚSTICO CON ROMPIENDO ESQUEMAS.

INVITADOS: LOS NECIOS Y ASUNTO.

* JUEVES 28, A LAS 23, CONCIERTO EXCLUSIVO DE LUCIANO GUZMÁN.





CINES

SUNSTAR

LEGO (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

14/02 -15/02 17.30 (Cast) 20.00

TAMPOCO TAN GRANDES

(2D) COMEDIA (+13)

HOY - 21.20 (Cast)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGON 3 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

15/02 17.00 (Cast)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGON 3 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

15/02 16.45 (Cast)

BATTLE ANGEL. LA ÚLTIMA

GUERRERA (3D)

CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)

HOY - 22.10 (Subt)

FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2

(2D) TERROR (+13 AÑOS)

HOY - 19.00 (Cast) 22.20

BATTLE ANGEL. LA ÚLTIMA

GUERRERA (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)

HOY - 18.30 (Cast) 21.30

ESCAPE ROOM. SIN SALIDA

(2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

DESDE HOY HASTA EL 20/02 19.15

(Subt)

DRAGON BALL SUPER.

BROLY (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

15/02 16.30 (Cast)

GREEN BOOK. UNA AMISTAD

SIN FRONTERAS (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY - 19.00 (Cast) 22.00

WIFI RALPH (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

15/02 16.30 (Cast)





HÍPER LIBERTAD

BATTLE ÁNGEL: LA ÚLTIMA

GUERRERA APTO PARA MAYORES

DE 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:10 - 22:40-

CASTELLANO 3D 20:00-

SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO

JUEVES)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN ATP

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:30-

LA GRAN AVENTURA LEGO

2. ATP

CASTELLANO 2D 17:40

FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2

APTA 13 AÑOS CON RESERVAS

CASTELLANO 2D 20:10 - 22:50

SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO

JUEVES)

WIFI RALPH ATP

CASTELLANO 2D - 22:30