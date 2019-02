Fotos Catalina Lonac dijo que quiere irse de Tucumán, tras sufrir un robo

15/02/2019 -

La empresaria tucumana, Catalina Lonac fue atacada por asaltantes "rompevidrios" cuando entraba a su casa en avenida Mate de Luna, de la capital de esa provincia. "Hasta acá llegué. Me quiero ir de Tucumán. No puse fecha aún de cuándo nos iremos con mi familia, pero yo ya no aguanto más", expresó Lonac al diario La Gaceta, luego de haber sufrido un violento asalto en la puerta de su vivienda. El hecho ocurrió cerca de las 14 del pasado miércoles en la avenida Mate de Luna al 3.000, en una propiedad del Consulado de Croacia. "En lo que se estaba abriendo el portón, sentí una explosión y ya tenía la mano de una persona adentro de mi auto sacando la cartera del asiento de acompañante. Fue una cuestión de segundos", dijo Lonac (imputada por el Juzgado Federal de Santiago del Estero por la causa de contaminación del embalse Río Hondo, como integrante del directorio del grupo Los Balcanes dueño de ingenios), al precisar el robo de una cartera con credencial del Ministerio de Relaciones Exteriores y DNI, entre otras pertenencias.