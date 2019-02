Crimen de Paulina Lebbos: el 25 de febrero se conocerá la sentencia en Tucumán

15/02/2019 -

el juicio oral por el crimen de Paulina Lebbos, la joven asesinada en 2006 en Tucumán, anunció que dará a conocer el veredicto del debate el 25 de febrero próximo, a casi un año de haberse iniciado el proceso. La fecha se dio a conocer luego de que los jueces del tribunal de la Sala III en lo Penal de Tucumán escucharon las últimas palabras de tres de los imputados por el encubrimiento del crimen: el ex subjefe de la Regional Norte, Héctor Rubén Brito; el subjefe de Policía Nicolás Barrera y el ex policía Waldino Rodríguez. El 25 también está previsto que puedan decir sus últimas palabras el ex jefe de Policía Hugo Sánchez, y el ex secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella, también imputados por encubrimiento y Roberto Gómez único acusado del homicidio, que al igual que el resto llegó al juicio en libertad. Sánchez es el único que quedó detenido durante el juicio, pero luego de que su abogado amenazara a un testigo. Durante la audiencia, Alberto Lebbos, padre de Paulina y querellante del juicio, solicitó permiso a los jueces para decir sus últimas palabras. "Vengo a hablar en nombre de Paulina, que no puede hablar porque está en el cementerio, porque le quitaron la vida cruelmente, brutal e injustamente y la siguieron matando revictimizándola desde el día de su desaparición", expresó.