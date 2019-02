La carne de vaca registra un aumento de hasta un 10%

Fotos AUMENTO. Varias carnicerías sufrieron el impacto de los aumentos en sus locales.

15/02/2019 -

Los precios de los distintos cortes de carne vacuna al consumidor registraron un importante aumento en el país, que también tuvo su impacto en Santiago del Estero, particularmente en la zona céntrica de acuerdo con un relevamiento realizado por EL LIBERAL.

En algunos puestos de carnicerías del Mercado Armonía, varios comerciantes indicaron que en la última semana se registró un aumento del 10%.

Desde diferentes carnicerías consultadas por EL LIBERAL ahondaron sobre el incremento en el consumo de cortes económicos, debido a una serie de factores que han cambiado y que influyen en el precio de venta al público.

Dura realidad

Por ejemplo, en la actualidad, para preparar un asado de 2 kilos para 3 o 4 personas se necesita alrededor de $500, cuando antes de las fiestas de fin de año, un kilo de asado rondaba entre los $170 y $180.

En la carnicería de calle Pellegrini y Perú de la ciudad capital, indicaron que el aumento de esta última semana fue de un 10% y eso "se nota en las compras, porque tenemos gente que en vez de un kilo te compra por el importe, de $50 o $100", comentó el encargado de este local comercial.

"Como está el panorama seguro va a seguir aumentando", vaticinó.

Cortes comunes

En un puesto del Mercado Armonía de la capital santiagueña, uno de los comerciantes indicó que en la última semana se registraron aumentos en los cortes de vaca, entre un 10% y un 15%.

Entre los cortes más comunes pedidos por el santiagueño, indicaron que un kilogramo de lomo en filete, ronda hoy entre los $280 y $300; la nalga a $280; cuadril $280; blando común $220; vacío $240; puchero $80, entre otros.

El kilo de milanesa de carne está en un costo aproximado de $150, también, en el mismo orden, el kippie, la hamburguesa y todo lo que sea comida elaborada con carne.

Pollo y cerdo

Entre las distintas opciones para reemplazar la carne de vaca, el santiagueño elige también el pollo y el cerdo.

Algunos locales tienen el kilo de cerdo a $140, mientras que un pollo puede llegar a $150 y en algunas carnicerías, se mantienen precios estables desde diciembre del año pasado.

En cuanto al filete de pollo -una opción últimamente en detrimento en cuanto a compras-, cuesta alrededor de $180.

Merma en la compra

Atento a la crítica situación económica que vive el país, "la gente ya no compra por kilo, sino lleva una cierta cantidad para el día, ya no pensando en guardar para la semana", comentó un comerciante, al advertir que durante los próximos días el panorama "no será alentador y la carne de vaca va a seguir aumentando".