El embalse eroga un caudal mayor y advierten no ingresar al cauce del Dulce

Fotos CUIDADO. El embalse erogaba ayer al mediodía 840 metros cúbicos e ingresaba 858 m³/s, lo que obligó tomar precauciones en la zona costera.

15/02/2019 -

Los temporales registrados en los últimos días aumentaron el nivel de caudal proveniente del norte. Esto generó un aumento importante de ingreso hídrico al embalse de Río Hondo, que en las últimas horas pudo mermar.

En las últimas horas comenzaron a circular en las redes sociales videos impactantes sobre el estado del dique frontal, aunque desde la Provincia advirtieron que no es una situación para alamarse, pero sí para advertir a la gente que no ingrese al río Dulce.

Erogación normal

Si bien dejó de llover en la cuenca alta, se sigue descargando un importante caudal y el embalse erogaba ayer al mediodía 840 metros cúbicos e ingresaba 858 metros cúbicos por segundo.

El asesor del Ministerio del Agua y Medio Ambiente de la provincia, Ing. Salomón Lafi, explicó que si bien para esta semana "no está previsto el registro de lluvias, aunque sí la semana siguiente, la gente no debe ingresar al cauce. No hay que asustarse ni tener miedo, sino cuidado", resaltó.

No obstante, no se descartan crecientes que puedan registrarse durante este mes y marzo, por lo que continuará el alerta para que la población no ingrese al cauce del río Dulce.

Tranquilidad

Por su parte, el secretario del Agua de la provincia, el Lic. Sergio Zaltz, dialogó con EL LIBERAL y llevó tranquilidad a la población. "Por ahora no se espera aporte de lluvia, pero igual se va a mantener un tiempo más la erogación en unos 800 metros hasta que se alcance la cota de 272,16 m.s.n.m. y si no hay más precipitaciones, de a poco se irá reduciendo el caudal de lo que se eroga aguas abajo".

El profesional dijo además que tras los registros de caudales de ingreso, "se ha logrado equilibrar el embalse, aunque hubo unos picos de ingreso de agua de más de mil metros cúbicos el día martes y luego fue disminuyendo", remarcó el secretario del Agua de la provincia.

Sin problemas

Si bien esta situación es para mantener en alerta a la población, desde el Ministerio del Agua de la provincia indicaron que "no corre peligro ni el río Dulce en su cauce ni el embalse de Las Termas de Río Hondo, que está con buena capacidad de amortiguación", precisaron.