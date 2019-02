Blandi: "Parece que llevo 40 años sin meter un gol"

Fotos ANTECEDENTE. Blandi lleva tres partidos consecutivos sin marcar para San Lorenzo, que lo necesita para tratar de revertir la situación en la Superliga.

15/02/2019 -

El delantero de San Lorenzo de Almagro, Nicolás Blandi, se defendió de las críticas ante la falta de gol y remarcó que al escucharlas parece que lleva "40 años" sin convertir, en la previa del partido de mañana contra Newell’s Old Boys, por la fecha 19 de la Superliga.

"Los escucho y parece que llevo 40 años sin meter un gol", advirtió el ex punta de Boca Juniors en la conferencia de prensa brindada en la Ciudad Deportiva.

Blandi, de 29 años, lleva tres encuentros sin anotar (1-1 vs. Temperley en octubre del 2018) y en la última presentación contra Independiente falló un penal.

"Entiendo que es normal que se arme revuelo cuando no marco en dos o tres partidos. Ojalá que el fin de semana rompa la racha, pero sobre todo que el equipo gane para tener un premio por el esfuerzo que venimos haciendo", reconoció.

Además, el atacante resaltó: "En cuanto a los penales, me ha tocado errar y convertir. Siempre pensé de la misma manera y por mi personalidad agarraré la pelota y me haré cargo. Igualmente eso no lo decido solo, somos un grupo y si otro compañero tiene confianza podrá encargarse. Eso lo veremos en el momento".

"Somos 11 los que entramos a la cancha y tenemos que hacer todo: atacar, defender y ayudarnos", explicó.

San Lorenzo no jugó la pasada fecha, ya que el plantel de Colón de Santa Fe se vio afectado por un virus, y el sábado recibirá a Newell’s Old Boys de Rosario.

El conjunto dirigido por Jorge Almirón suma apenas 15 unidades y se encuentra antepenúltimo en la tabla de posiciones.

De cara al encuentro contra los rosarinos, el entrenador aún no confirmó el once titular aunque se esperan que sean los mismos que igualaron frente a Independiente sin goles.