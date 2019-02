Seis mujeres denunciaron por acoso a Ryan Adams

15/02/2019 -

El músico de rock alternativo Ryan Adams fue denunciado por comportamiento "psicológicamente abusivo, acoso y conducta sexual inapropiada" por seis mujeres, incluida su ex esposa Mandy Moore y su ex novia Megan Butterworth, además de las músicas Phoebe Bridgers y Courtney Jaye. Según la agencia Europa Press, las declaraciones de las mujeres fueron publicadas en The New York Times, en tanto Moore, casada con el músico estadounidense de 2009 a 2016, lo acusó de controlar y atrofiar su carrera musical.

"Su comportamiento controlador esencialmente me bloqueó para establecer nuevas conexiones en la industria durante un período potencialmente lucrativo", señaló. Por su parte, Bridgers y Jaye detallaron similares interacciones con Adams, que empezaron con adulaciones y ofertas para colaborar artísticamente para así "ayudarlas" en sus respectivas carreras. Cuando las relaciones progresaron, ambas aseguran que le comportamiento del músico se tornó "obsesivo y emocionalmente abusivo".