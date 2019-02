Fotos Oreiro: "El caso de Thelma es particularmente violento, infame"

15/02/2019 -

Natalia Oreiro opinó, por primera vez, sobre la denuncia que Thelma Fardín presentó ante la Justicia nicaragüense contra Juan Darthés por supuesta violación. Lo hizo en "Los Ángeles de la mañana", el ciclo que conduce Ángel De Brito por El Trece. Consultada sobre el tema por el cronista del programa, Santiago Riva Roy, Natalia Oreiro afirmó: "Siento mucho dolor por Thelma y por todas las mujeres, y mucha admiración por la valentía que tuvo de contarlo. Y el apoyo total de toda la sociedad, eso me pareció súper importante". Cuando le preguntaron si alguna vez había padecido situaciones de acoso o de maltrato, Natalia Oreiro respondió que nunca había tenido que atravesar esa pesadilla y agregó: "Igual, yo creo que el caso de Thelma es particularmente violento, infame, y me parece que toda la sociedad estuvo muy solidaria con ella, y ella se sintió acompañada". En referencia a la buena disposición de la sociedad para apoyar a las mujeres que denuncian ser o haber sido víctimas de violencia, maltrato o abusos, la reconocida actriz uruguaya enfatizó: "Creo que es algo que está sucediendo no sólo en la Argentina, sino en todo el mundo, y eso es para celebrarlo". El cronista del programa de Ángel De Britos le consultó a Natalia cómo se cría a un hijo o una hija de modo tal que no termine adoptando conductas machistas, Oreiro contestó: "Con naturalidad, con convicciones, quitándonos de alguna manera lo aprendido o mal aprendido que a veces uno hereda". Luego, resaltó la reacción que produjo el relato de la actriz en la gente. "(Recibió) el apoyo total de toda la sociedad. Eso me pareció súper importante", expresó la protagonista de recordadas telenovelas. Con respecto a cómo enfoca junto a Ricardo Mollo la crianza de su hijo Atahualpa, de 7 años, lejos de los preceptos machistas, Oreiro indicó: "Con naturalidad, con convicciones, quitándonos de alguna manera lo aprendido o mal aprendido que a veces uno hereda. Mi hijo es un niño libre y respetuoso".