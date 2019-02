15/02/2019 -

¿Qué significa para vos cantar con tu papá y provenir de una familia bien guarachera y popular en Santiago del Estero?

La verdad, siempre lo dije: es un sueño hecho realidad estar al lado de mi viejo aprendiendo día a día de él. Mi viejo es un grande de la música. Es mi ídolo. Me enorgullece estar a su lado y de ver como la gente lo ama muchísimo. La gente, a través de mi papá, aprendió a quererme y me abrió las puertas de su corazón. Es un placer estar al lado de un grande como mi viejo, como también estar al frente de una banda tan grande de Santiago del Estero como lo es "Los Bony’s". Desde muy pequeño consumo la guaracha, la música de mi viejo. Desde los 7 años que empecé a tocar en una banda y ya la llevaba a la guaracha en la sangre. A los 13 años, primero me incorporé como músico a "Los Bony’s". Después, a los 18 años, como cantante.