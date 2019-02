Destacan las acciones benéficas de Ricky Martin en Puerto Rico

Fotos Ricky y Luis Fonsi trabajaron codo a codo por su gente.

15/02/2019 -

El huracán María, el fenómeno natural que azotó a Puerto Rico en 2017, destruyó miles de hogares de la isla y se llevó la vida de más de seis mil personas. Una de las celebrities que más actuaciones benéficas tuvo fue Ricky Martin. En el marco de una campaña publicitaria, el artista boricua recordó cómo vivió esos días y qué lo incentivó a ayudar. "El miedo y la incertidumbre que sentí esos días fue abrumador y algo que no podía superar. El no saber nada de mis familiares por días me estaba volviendo loco. Por seis días no pude hablar con mi hermano. Mi padre además estaba enfermo, sin poder si quiera ir a una farmacia. Fue lo más terrible que me ha pasado. Una vez que ya pude comunicarme con ellos y saber que estaban bien fue cuando puse manos a la obra, comunicándome con las personas que fuese necesario para reconstruir la isla", puntualizó. "El apoyo que hemos recibido no solo de parte de mis colegas sino de personas de todas partes del mundo ha sido increíble, la verdad no sé cómo podré agradecer tanta generosidad. Los resultados se están viendo, hemos entregado múltiples hogares y actualmente seguimos trabajando en las próximas que se entregarán", agregó.