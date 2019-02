Lo qué está preparando Lía Dansker

15/02/2019 -

Lia Dansker, que es montajista, debutó en 2003 con el mediometraje "Estudio para una siesta paraguaya", al que siguieron dos cortos para las entregas de "Historias Breves" y finalmente el documental sobre el Gauchito Gil.

"La verdad es que no sé por qué pasó tanto tiempo en particular. Creo que simplemente la vida va pasando y va tomando su forma. Además de hacer cortos o documentales, últimamente también comenzaron a interesarme las artes e instalaciones audiovisuales e intentar hacer una aproximación crítica teórica y crítica, un aspecto más académico de mi profesión.

¿Qué proyectos tenés en carpeta?

Tengo algunos guiones escritos que me gustaría poder registrarlos. En este momento estoy empezando un proyecto sobre el trabajo y los espacios públicos que me interesa muchísimo en el sentido de cómo se forman más allá de la individualidad y nuestra subjetividad, como las diferentes estructuras de trabajo forman sistemas en donde pareciera que emerge un nuevo cuerpo social, y qué ocurre cuando este cuerpo no está erotizado en un sentido sexual, sino en el sentido de tener un deseo colectivo que lo lleve adelante.