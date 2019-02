Amistosos de domingo

15/02/2019 -

El Círculo de Futbolistas Veteranos Amateurs de Santiago del Estero organizó una serie de cotejos amistosos de sus equipos C55, que se disputarán este domingo a partir de las 9, con 30 minutos de tolerancia únicamente para el primer turno. El programa es:

En Ateneo Ejército Argentino: Opinión Deportiva vs. Ateneo Ejército Argentino y Sara Mañu vs. Ima/Cuinfase.

En Mistol: Abogados vs. Casa Olga y Bobinados Piri vs. Tapiales Las Gemelas. En Parque Municipal (La Banda): Eroplast vs. El Tony. En La Ancha del Vinalar: 8.30, Trigoria vs. San Roque.