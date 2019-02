Torneo Luis "Tata" Juárez

15/02/2019 -

Mañana, a las 16, 17.30 y 18.30, jugarán: En Asociación 1: RC Refrigeraciones vs. Campeones del 28 (55), Puente Alsina vs. El Deán (50) y Frutería Carlitos vs. Alte. Brown (50). En Asociación 2: Veteranos de Güemes vs. Saravah (55), Lagartos Malvinas vs. Lubricentro (55) y Las Heras vs. Puerto Nuevo (50).

En Banco Provincia: 17, Banco Provincia B vs. Maestros (55) y 18.30, Chacarita vs. Arquitectos (55). En Gremio Municipal: 16.30, Campeones del 28 vs. FM Láser (50) y 18, Amigos de Mona Acuña vs. Maestros (50). En San Isidro (Santa María): 17, Alberdi vs. San Carlos (50) y 18.30, Villa Hortencia vs. Mis Nietitos (50).