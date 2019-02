Quinto acto del Apertura 2019

Fotos ACCIÓN. Una total de 52 partidos, distribuidos en 16 canchas, le darán vida mañana a la quinta fecha del Apertura.

15/02/2019 -

La Liga Clásicos Barriales del Norte programó para mañana, por la tarde, la quinta fecha de su Torneo Apertura 2019, reservado para equipos de las categorías C20 y C30.

El comienzo del primer partido se estipulo a las 15, con 30 minutos de tolerancia. Habrá canchas en las que se disputen tres encuentros y otras, con cuatro.

El programa completo es el siguiente:

En Mal Paso: La Banda de Memo vs. Los Pibes de Estuki (20), La 203 Jrs. vs. Barrio Colón (20) y Mal Paso FC vs. Borges Unidos (30). En Calle 107: Carnes Los Amigos vs. Los Amigos del 4º (20), Carnes Los Amigos FC vs. La Unión del Oeste (30) y Calle 106 vs. Avenida FC (30). En Morumbí de Borges: Los Tenas vs. El Bajo Jrs. (20), Hermanos Juárez Jrs. vs. Aeropuerto FC (20) y Peti FC vs. 3º Pasaje (20).

En El Fondo de Borges: Juv. de Borges vs. Los Amigos (20), Juv. del Gas vs. Florería Ema (20) y El Bajo FC vs. Rita Car (30). En Polideportivo Bor ges: La Banda de Pilli vs. Los Pibes del Martín (20), La Fusión vs. La Banda de Mario (20) y Barrio Borges vs. El Fondo de Borges (30). En 6º Pasaje: Juv. Villa Borges vs. Los Piratas de la 109 (20), Villa Borges vs. Bosco III (20), Gas del Estado vs. Calle 4 FC (30) y 6º Pasaje FC vs. 7 Pasaje FC (30).

En Chañar: Mayorista Ria vs. Los Amigos de la 18 (20), Juan Felipe Ibarra vs. La Barra (20), La Cochetti vs. Los Pacíficos (30) y Chañar vs. Refrigeración Dam (30). En Villa Trankila: La Magallanes vs. Despensa Carrizo (20), The Neuma vs. Juv. Juan Felipe Ibarra (20) y La 203 FC vs. Don Carlos Robles (30). En La Loma: Juv. de La Loma vs. Los Calamares Jrs. (20), Pasaje 421 Jrs. vs. Herrería Juan Ramón (20) y Pasaje 421 FC vs. Banfield (30). En San Lorenzo: Los Pibes de la 18 vs. Los Pibes del General Paz (20), San Lorenzo vs. El Bajo de Tarapaya Jrs. (20) y Eskendra vs. Santa Rosa FC (30). En Villa Grimanesa: Villa Jrs. vs. 5º Pasaje (20), Panificadora Franci vs. Los del Pasaje (20) y Carro Bar Chara vs. Calamares FC (30). En San Martín: Polvorita vs. El Rey de Copa (20), La Barra de Iván vs. La Real FC (20) y San Martín vs. Kiosco Mañu (20).

En Santa Rosa: Tigre Jrs. vs. Pablo VI (20), Rifa Tuni vs. PSG FC (30) y el Salvador vs. La Esquina de Kennedy (20). En Tarapaya: San Esteban vs. Los Sosa (20), Estrella Jrs. vs. La 23 Jrs. (20) y Tarapaya FC vs. Calle 13 FC (30). En Triángulo: Laureles vs. Almafuerte (20), Triángulo vs. Juv. Paseo Colón (20), Triángulo FC vs. La Perú (30) y La 23 FC vs. Los Pumas (30). En Campeones del 28: Los 3 Amigos Jrs. vs. Juv. Tarapaya (20), 1º Pasaje vs. Los Peregrinos (20), Bº Cáceres vs. El Bajo de Tarapaya (30) y Los 3 Amigos FC vs. Estrella del Norte (30).