Siguen los play off del "Tarsil"

15/02/2019 -

Mañana, en los horarios de las 14.30, 16.20 y 17.50, continuarán los play off de Torneo de Verano "Tarsil", de la Liga La Ratonera que se juega en el Complejo Jugadores Libres. El programa es:

En Cancha Nº 1: 11-14 vs. Racing, Bº Sarmiento vs. Sacachispas y Club Tradición vs. Sargento Cabral. En Cancha Nº 3: La Fusión F.C. vs. Colón Gomas, La Andes vs. Amigos de Cala Saganía y Club 10 vs. San Lorenzo de Belgrano. En Cancha Nº 4: Comb. Bertolotti vs. Chelsea, Estudio Jur. López García vs. Abogados Verdes y

Templo vs. La Alvarado Old. En Cancha Nº 5: Bº Saenz Peña vs. La Manada, Pukara F.C. vs. Contadores Jrs. y Met. Dorrego vs. Ciudad Satélite. En Cancha Nº 6: Napoli Black Premium vs. Gremio F.C., Capo Centeno F.C. vs. Intocables y Halcones vs. La Reserva. En Cancha Nº 7: Kinesiólogos vs. Los Galácticos F.C., La Eskina F.C. vs. El Rejunte F.C. y Ateneo vs. Los Tipos. En Cancha Nº 8: Los Pibes de la 25 vs. Coesa, La JP del 7C vs. Villa las Delicias y El Herrero vs. Carlitos Legui F.C. En Cancha Nº 9: La Vagancia vs. La Moreno Amigozo, Industria F.C. vs. Vieja Roma, Nueva Chicago vs. 22 y Media Amigozo y Ramón Carrillo vs. El Deport.