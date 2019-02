Mañana se pondrá en marcha la segunda fecha

Fotos EXPECTATIVAS. La segunda jornada promete emociones.

15/02/2019 -

La liga Clásicos Barriales del Sur hará disputar mañana la segunda fecha de su certamen. La acción comenzará a las 17 (en canchas de tres partidos) y 17.30 (donde se jueguen dos). La programación es:

En Villa María: Villa María Jrs. vs. Kiosco Balconcito (20), Bº San Martín vs. Bº Libertad (20) y Villa María FC vs. Mónaco FC (30). En Mosconi: Bº Rivadavia vs. Pasaje 455 (20) y Kiosco Benja vs. Golo Sur (30). En Viamonte: Peruchillo vs. Fénix Jrs. (20), La Barra de Pilly vs. La Mormonera (20) y Stilnovo vs. Taller Negro Juárez (30). En Vinalar: La Ancha vs. Hermanos FC (20) y Juveniles de la Ancha vs. Los Kokas (20). En Pitufos: Jhon Kennedy vs. El Rejunte de la Gobernador (20), Mailín Jrs. vs. Ciclón Jrs. (20) y Pibes Astilleros vs. Absalón Ibarra (30). En Tradición: Tradición vs. Mateo Pereyra (20) y Los Gedes vs. Pibes Tradición (20). En Mariano Moreno: Mariano Moreno vs. Francisco de Victoria (20) y La Gente del Polaco vs. Los Piratas (20). En Almirante Brown: Almirante Brown I vs. La Monteauri (20) y Almirante Brown II vs. Taller Liviano (20).

En Virgen del Valle: Pibes de Balcarce vs. Bobinados Soria (20) y Trofeos JJ vs. Los Bukis (20). En Fondo de Vinalar: Fondo Vinalar vs. Amigos de Zeta y Chacho (20) y Mosconi FC vs. Los Secos (20). En Telefónicos: La Gobernador vs. Vinalar FC (20) y La Pueyrredón vs. Amigos de Chepes (20). En Gril: Pibes Cáceres vs. Vagos de Mosconi (20) y Amigos de Monte vs. Eli FC (20). En Tronkito: La Barra de Gento vs. Fondo Jrs. (20), Amigos de Cacho vs. La Gruta (20) y La 403 vs. La Barra de Gento (30).