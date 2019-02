Soraire: "Estamos buscando una hazaña"

15/02/2019 -

Con su triunfo ante Olimpo, Arsenal aprovechó la derrota de Sarmiento para alcanzarlo en la cima del Nacional B. Mañana visitará Rafaela para defender el liderazgo. Jesús Soraire, mediocampista del Arse, expresó: "Estamos todos buscando una hazaña. Esto era impensado porque vos escuchabas los nombres y nadie daba dos pesos por nosotros".

"Todavía nos falta. Estamos compartiendo la punta. Tenemos que dar un poco más", añadió el volante.

Arsenal no arrancó el certamen de la mejor manera, pero logró estabilizarse hasta llegar a este presente y Soraire, lo valora.

"El equipo fue creciendo durante el transcurso del torneo. Nos costó en el inicio, pero por suerte pudimos encontrar regularidad", comentó.

"Nosotros seguimos con nuestra humildad. Debemos seguir trabajando. Nuestro rival somos nosotros mismos", completó.

"Presión no tenemos. Nuestra presión es no hacer lo que nos dice el Huevo. Ponernos encima otro peso no nos corresponde".