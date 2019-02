Amenazaron al plantel de Chacarita con pintadas

15/02/2019 -

El torneo de Chacarita en la B Nacional no comenzó de la mejor manera. En el 2018, con Jorge Vivaldo en el banco de suplentes, los de San Martín cosecharon apenas tres victorias, misma cantidad de empates y seis derrotas, y el "Flaco" tuvo que desistir del sueño de regresar a su amado club a Primera porque así lo quiso la dirigencia. Tras la compleja salida del DT, asumió Patricio Pisano.

Con el ex ayudante de Walter Coyette al mando, las ilusiones se renovaron. A Pisano no le tembló el pulso y borró a diez jugadores, pero igualmente el rendimiento no mejoró. Comenzó el 2019 empatando 0-0 con Morón y cayó 2-0 a manos de Independiente (M). Para colmo ahora, en la previa del duelo ante Quilmes, aparecieron las amenazas de la barra.

"Jugadores o ponen huevo o cobran todos", decía la pintada firmada por L.F.B (La Famosa Banda de San Martín) en el estadio del Tricolor.

Ante esto la Comisión Directiva tomó nota del acto vandálico y se encargó de devolverle el color original a la pared. El momento no es el mejor y este repudiable acto de la barrabrava genera aún más preocupación en el "Funebrero".

Encima el plantel, que prefirió mantenerse al margen de las amenazas, continúa perdiendo nombres. En esta oportunidad, Rodrigo Ayala, lateral izquierdo que se entrena en el Polideportivo, cerraría su salida bajo la condición de falta de pago, lo que le permitiría sumarse a otro club.