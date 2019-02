La 13ª fecha del torneo "Nicolás Vildoza" se jugará en el Instituto Tráfico

Fotos PASIÓN. Los equipos dejan todo con el objetivo de lograr el triunfo.

CHOYA, Choya (C) Mañana se pondrá en juego el capítulo trece del certamen "Nicolás Vildoza" que es organizado por la Asociación Friense del Fútbol Amateur. La cita será en las instalaciones del Instituto Tráfico de Frías. El horario iba a ser determinado al cierre de la presente edición en una reunión.

Lo cierto que el fixture previsto para esta jornada tendrá el siguiente orden: Barrio Oeste vs. Juan Perón; Loma Negra vs. Spa-Car; Despensa Virgen del Valle vs. Tiro Federal; Autoservicio Hernán vs. Influencia (único líder con 27 unidades); Comisión Municipal Tapso vs. Los Cuervos; y a última hora se enfrentarán Ferretería Negro Simón vs. M y M Deportes.

Los resultados del fin de semana pasada fueron: Tiro Federal 2, Los Cuervos 2; MyM Deportes 3, Influencia 3; Ferretería Simón 0, Spa- Car 0; Autoservicio Hernán 3, Juan Perón 1; Comisión Municipal Tapso 1, Loma Negra 0 y Despensa Virgen del Valle 1, Barrio Oeste 0.