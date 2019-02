El Club Talleres de Antajé convocó a jugadores de las clases 2002 hasta la 2005

15/02/2019 -

El Club Atlético Talleres de la localidad de Antajé, en el departamento Banda, convocó a todos los jugadores de las clases 2002, 2003, 2004 y 2005 a sumarse a los entrenamientos que comenzarán el próximo lunes a partir de las 18 con el objetivo de armar los equipos que participarán a partir de este año en los torneos que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol.

Se invita a todos los jugadores interesados a participar de este proyecto, especialmente aquéllos que viven en la zona como El Aibe, La Aurora, La Dársena, La Falda, Santa Cruz y San Lorenzo, entre otras.

Con el apoyo de la comisión municipal a cargo del ex futbolista profesional Diego Díaz, la institución deportiva que es referencia en la zona asumió el desafío de conformar los planteles para ser protagonista en los campeonatos organizados para las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17.

Según se confirmó, ya demostraron interés chicos de El Aibe, San Pedro, San Ramón, La Dársena, La Aurora, Clodomira, Santa Cruz y San Juan, entre otros.

Los torneos organizados por la Liga Santiagueña contarán con la participación de los equipos de ciudad Capital y La Banda, como también de distintos puntos del interior.