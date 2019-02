FÚNEBRES | 16 de febrero de 2019

16/02/2019 -

ALBARRACÍN, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/19|. Lo despiden con inmenso cariño. Familias Deffis - Carpi.

AMAYA, CRISTIAN OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/19|. Su madre Mercedes, sus hermanos Araceli, Celeste, Germán, Ariel y Luciana, su abuela Antonia y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad. a las 11 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. Nueva EMPRESA GOROSTIZA.

ARTAZA, ANTONIA LETIZIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Su esposo Ramon. Sus hijos Cesar, Claudia, Viviana, Diego. Hijos politicos, hermanos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Tel. 4219787.

ARTAZA, ANTONIA LETIZIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. El Movimiento Familiar Cristiano, participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

ARTAZA, ANTONIA LETIZIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Propietario de Panificadora del Teatro, Sr. Osvaldo Laprida y familia, compañeros/as de trabajo de su hijo Fredy e hija politica Silvina participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria, deseando cristiana resignacion a su familia.

ARTAZA, FLORINDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Sus hijos Toya, Victoria, René y Claudio, hijos pol. nietos, bisnietos y demás fliares. partcipan su fallecimiento, sus rests fueron inhumados en el cementerio Luján. SERVICIO ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (Yeyi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Estela Rafael, participa su fallecimiento y ruega resignación para su flia. Eleva oraciones en su memoria.

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (Yeyi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Norma Rafael de Anauate y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan al alticimo la reciba en su Reino.

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (Yeyi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Marta Rafael, su hija Maria Marta y Felix Pernigotti, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (Yeyi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Miguel Rafael, Elsa Mussi, sus hijos y nietos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (Yeyi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Sus compañeras de Aqua Gym de su hermana Luky; Norma, Olga, Maria, Eugenia y Berta, participan y acompañan enel dolor por su partida. Elevan oraciones en su memoria.

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (Yeyi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Sus amigos y vecinos; Miguel Figueroa, Mirta Coronel y flia., participan con profundo dolor su partida a la Casa del Señor. Querida Norma te recordaremos siempre con mucho cariño. Descansa en paz.

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (Yeyi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Olga Rafael de Rilinski, sus hijos Juan, Stella Maris, Juanita y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria y acompañan a su flia. en este doloroso momento. Rogamos a Dios pronta resignación para ellos.

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (Yeyi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. La comunidad de la Capilla San Roque de Villa Zanjon, participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (Yeyi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Sus amigas de la infancia del Zanjón: Gladys N. Rilinsky, Laura, Gladys, Rebeca, Marcela y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su flia. Rogando a Dios nuestro Señor por su eterno descanso.

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. El Departamento de Tecnología del Colegio San José, acompaña en este difícil momento a su compañera Amanda y a su esposo Kike. Ruegan oraciones en su memoria.

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (YEYI) (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Compañeras de 5to año C. Promocion 1965 de la Escuela Normal Manuel Belgrano, participan con tristeza su fallecimiento. Acompañan a su hijo y a su querida familia en estos tristes momentos. Elevamos oraciones en su memoria.

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (Yeyi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Neco y Marisa Elias y familia, acompañan a su hijo, hermanos Kike, Silvia y Amanda y familias. Elevan oraciones para su descanso.

ESPERANZA, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/19|. Su esposa Alejandra Maria Rocca, sus hijos Maria Laura y Maria Eugenia Esperanza, Diego Jose Rocca, sus hijos políticos Victor Hugo Garcia, Vanesa Echkardt; nietos Constanza Alejandra y Lautaro Agustin Rocca y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs. en el Cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

GÓMEZ DE MORALES, NANCY MAGDALENA. (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Su esposo: Ramón Morales, sus hijos: Debora, Marcos y Thiago, y demás fliares. part. su fallec. Sus restos fueron inhumados ayer en el cement. de Macó. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GÓMEZ, RAÚL YSMAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/19|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Sus primos Perla María, Reina Roldan, Jorge Agustin Coria y flia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

INGRATTA, ARMANDO CAYETANO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Angela Marquetti de Ingratta, sus hijos José Antonio, Ernesto Daniel y Dra. Maria Marta Ingratta de Cáceres y demás familiares. participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su alma y resignación cristiana para su flia.

JORGE DE CHARA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Pura Terribile de Ugozzoli, su esposo Pedro Ugozzoli y sus hijos Pedrin, Gaby y Daniel y Lourdes participan con profundo dolor el fallecimiento de doña Alicia, entrañable mujer queridísima por toda la familia Ugozzoli - Terribile. Ruegan su eterno descanso, Acompañan a toda la familia con oraciones.

MACIEL, MARCOS (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/19|. Sus hijos Graciela, Antonio, Mercedes, Omar, h. políticos Blanca, Nora, Miguel, nietos bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio Los Flores SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

STIPANICH, CRISTIAN GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/19|. El Rector Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del hijo del empleado de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, de la Facultad de Agronomía y Agroindustria, Medrado Stipanich. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

ANRÍQUEZ DE BONAHORA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. "Madre querida estaras siempre presente en nuestras vidas". Tus hijos Pimpo, Chiquitín, Omar, Gogui, Myriam, Toti, Claudio y sus respectivas familias, invitan a la santa misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San Francisco para rogar por su eterno descanso, al cumplirse dos meses de su fallecimiento.

BRANDÁN, ROLANDO ABEL (Rody) (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/14|. Rody dejaste un profundo dolor en nuestros corazones, al partir al Reino de los Cielos, te fuiste muy pronto. Dios te llevo a su lado para caminar en el inmenso universo, donde hay alegria y paz. Eres la estrellita mas brillante y luminosa, que con tu luz iluminas y protejes el camino del bien a tus hijos e hijas y tía Norma, que nunca te olvidarán. Al cumplir cinco años sin tu presencia física, pero si espiritual invian a la misa hoy a las 20.15 hs. en Catedral Basílica, por el eterno descanso de su alma. Se ruega una oración en su memoria.

CHAPARRO, ABELARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Puedo llorar porque te has ido, o puedo sonreir porque has vivido!!. Puedo cerrar los ojos y rezar para que vuelvas o puedo abrirlos y mirar todo lo que hemos compartido. Mi corazón puede estar vacio por no volverte a ver, o puede estar lleno por lo que compartimos!!. Gracias por el cariño y las sonrisas que nos regalaste, te queremos y te vamos a extrañar mucho!!. Marga, Patricia e Ivana Flores y familia, invitan a la misa que se oficiará en la Capilla San Antonio de Padua a las 20 hs. con motivo de cumplirse 9 dias de su partida.

CORONEL DE BRANDÁN, TEODOLINDA MANUELA (Rusa) (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/10|. Su hijo Raulito Brandán, su nuera Mabel; sus nietos Graciela, Pilar y Rodrigo invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 9 años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MARCOS EDUARDO (Uchino) Falleció el 16/2/07|. Pasaron 12 años de tu partida a la casa del Señor. Siempre en nuestros corazones. Tu esposa Mirta Figueroa, tus hijas Ely, Susy y Belén con sus respectivas flias oficiarán una misa a las 20,30 hs.en la parroquia San José del Bº Belgrano.

KOBYLAÑSKI, JOSÉ RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Sus familiares invitan a las misas de los sábados a las 19 en el Colegio San José (Libertad al 300) y este domingo a las 9 misa mensual del Parque de la Paz.

SUÁREZ, LUIS ALBERTO (Mudo) (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. "Que brille la luz que no tiene fin". Su hermana Marta E. Suárez, su esposo Oscar Chazarreta, su hermana María Inés Suárez, sobrinos y sobrinos nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 1 mes de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FALCÓN, LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/19|. Su esposa Berta Boles, sus hijos Ana, Leopoldo, Any, Alejandro, José, hijos pol. nietos, bisnietos, part. su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Esperanza (Clodomira). Serv. Mutual La Fraternidad. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

FALCÓN, LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/19|. Ana y Beto, sus hijos Maria Fernanda, Juana, Pablo, Patricia y Daiana, sus hijos políticos Pini, Juan, Claudio y Lucas, sus nietos, participan con gran dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy en el Cementerio La Esperanza de Clodomira. Ruegan oraciones en su memoria.

ORELLANA, PEDRO BUENAVENTURA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Sus hijos Reina, Jorgelina, Walter, Diego María, Isabel, José Luis, h. pol., bisnietos y demás fliares participan su fallec., sus restos fueron inhumados cementerio La MIsericordia. SERVICIO ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PRADO FERNÁNDEZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/19|. Neco y Marisa Elias, sus hijos Maria Virginia, Alejandro y Maria, Mariano y Violeta, Benjamín y Florencia, acompañan a sus hijas, nietos y bisnietos y elevan oraciones en su memoria.

ZEBALLOS, JUANA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/19|. Su esposo Gerbasio, sus hijos Norberto, Walter, Sergio, Monica, Silvia, Martita, h. pol. nietos, bisnietos participan su fallecimiento, sus restos serán inhum. en el cementerio El Descanso. Serv. Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ZEBALLOS, JUANA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/19|. Los compañeros de trabajo de su nieto Rubén: Antonia, Mercedes, Patricia, Fernanda, Nahuel, Karina, Sabrina, Ivanna y Daniel acompañan a la flia. en este momento doloroso. Ruegan una oración en su memoria.

BARRAZA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Su esposa Loreley Ríos, sus hijos Teresita Mariela, Carlos Mariano y Federico Nicolás, sus nietas: Naiara y Morelia y su hija política María de los Angeles, invitan a familiares y amigos, a la misa que se oficirá en su memoria y rogando por su eterno descanso a 2 años de su partida al Reino de los Cielos, el día Sábado 16/02/19 a las 20:30 hs en la Parroquia Sgo Apóstol.

SANTILLÁN, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. ''Pero cobramos ánimos y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor''. Su esposa Susana, su hija María Celeste, su tía Eva, su suegra Yolanda, su hermano Ricardo y su esposa Mirt, sus sobrinos Luis y flia; Jose Felix y flia; Carlos Alberto y flia, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 hs en la Parroquia Cristo Rey, al cumplirse seis meses de la partida a la Casa del Señor.

BELIZÁN, OMAR ELPIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Su madre Arnilda. Sus hermanos Cesar, Carlos, Jorge, Raquel, Sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Garza. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Tel. 4219787.

LEGUIZAMÓN, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Su esposa Noelia Gallardo sus hijos Lizandro y Fernandito; sus padres Irene Carrillo, Oscar Leguizamon; sus hnos. Javier, Marcelo, Lucas, sus abuelos tíos y primos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio Cristo Redentor Fernández. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

LEGUIZAMÓN, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. "Nino; hoy te lloro triste y apenado, angustiado y deprimido y me lo permito así, porque así lo siento. Pero aunque me cueste decírtelo sé que mañana, muy prono volveré a vivir el gozo de la vida llevando conmigo tu recuerdo y también tu compañía". Sus padres, esposa, hijos, hermanos, abuelos, tíos y primos participan su fallecimiento. Sus restos son velados en la Sala Norte y recibirán cristiana sepultura hoy a las 9 horas, previo responso en el templo Nuestra Señora del Rosario - Fernández.

LEGUIZAMÓN, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Querido Nino, tu inesperada partida a la Casa de Dios nos causó mucha tristeza. Siempre estarás presente y te recordarnos con cariño. Sus tíos José Francisco y América, sus primos Walter y Daniel, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por resignación de la familia.

LEGUIZAMÓN, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Alberto Daniel Nuno, su esposa Mirta y sus hijos Daniel y Adriana Nuno y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Miguel Turrado e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

LEGUIZAMÓN, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. La comunidad educativa de la escuela Nº 814 "Paula A, de Sarmiento" participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a su padre Marcelo Leguizamón y a su hermano Javier Leguizamón en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Querido Nino: vivirás en nuestros corazones eternamente, porque fuiste una persona de bien. Que el Señor te reciba en el paraíso y de fortaleza y resignación a toda tu familia. Sus vecinos y amigos Kito Fernández, Patricia Díaz y sus hijos: Leo, Stella y Hugo y sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. "Señor ya está ante ti, cobíjalo en tu reino celestial y dale el descaso eterno". Nino, siempre te recordaremos: Pitty, Toy, Neli y Máximo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

LEGUIZAMÓN, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Padres de los compañeros de trabajo de su hijo Lisandro acompañan en estos momento de dolor a su esposa e hijos y ruegan al Señor lo tenga a su lado y les dé a ellos, resignación y consuelo en estas tristes circunstancias.

LEGUIZAMÓN, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. La comunidad educativa, docentes y maestranza de del Centro Experimental Nº 4 "Maximio S. Victoria" participan con profundo dolor el fallecimiento del sobrino de la Regente del establecimiento María Carrillo y ruegan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Presidente Ramón Terrera, comisión directiva, de disciplina y jugadores de la Liga Amateur de Futbol de Fernández, participan con profundo dolor el fallecimiento de "Nino", jugador del club "Arsenal". Ruegan una oración n su memoria.

LEGUIZAMÓN, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Victoria Spampinato; Héctor Felipe Azar y familia; Eduardo Elean y familia, Daniel Ahuat y familia, Miguel A. Llugdar y familia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y familia y José R. Llugdar y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

LEGUIZAMÓN, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. "Nino": tus compañeros y amigos de la clase 98, participan con profundo dolor tu inesperada partida a Reino de Dios. Que el Señor te proteja con su manto de luz y te de el descanso eterno.

LEGUIZAMÓN, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo entender lo inentendible?, ¿Cómo superar este dolor? danos consuelo Señor para soportar tan inesperada pérdida y que brille para Nino la luz que no tiene fin. Sus amigos del alma: Daniela Sayago, Juan Nicolossi y su hijo del corazón "Pankiu" (quien te recuerda a la salida del Jardín), participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Ya está en tu morada Señor, gozando de la vida eterna. Fortalece nuestros corazones y danos resignación. Tito Sayago, Gladys Coronel, Daniela Arce, Marcelo, María Ángela y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y esperan la resurrección.

LEGUIZAMÓN, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Dios te llamo y escuchaste su vos, hoy gozas de la vida eterna en la morada del Señor. Nos dejaste dolidos sin encontrar explicación. Danos consuelo y resignación. Tus amigos de siempre Yesi, Lore, Daniela, Bony, Adri., Milena, Vale, Elba, Olgui, Nadia, Belen, Franco, Diego y Fabián, ruegan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Compañeros y amigo del equipo de futbol Arsenal del Agro participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala sus hijos Diego, Ariel y Milena Matarazzo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

LEGUIZAMÓN, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Su amigo Ariel Luis Matarazzo y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Su amiga Milena Matarazzo, esposo e hijas participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

MAGUNA, DANIEL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Sus hijos Ramon, Gabriel, Soledad, Lautaro, sus nietos, hermanos, sobrinos y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Esperanza. Caruso Seguros. EMPRESA SANTIAGO.

NOMURA, AKIYOSI (Bicho) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/19|. Su esposa Graciela Ibañez, su hijo Pablo, su nuera Rocio y sus nietos Emi, Maximo y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 17 horas en el cementerio Cristo Rey. Loreto. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162.Tel. 4219787.

NOMURA, AKIYOSI (Bicho) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/19|. Julio Walter Neder y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NOMURA, VICENTE AKIYOSI (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Ya pasaron 9 días de su fallecimiento, rogamos a Dios por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación a todos sus seres queridos. Acompañamos en el dolor y nos unimos con oraciones a su esposa Cuca, a su hijos y demás familiares. Familia Murillo: Luchy y Marito, sus hijos Rita y Martín hacen llegar a toda su familia nuestro más sentido pésame.