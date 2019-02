El líder Barcelona recibe al Valladolid

Fotos PRESENTE. Lionel Messi tiene chances de estar desde el inicio.

16/02/2019 -

El líder Barcelona, con el astro Lionel Messi, buscará hoy el regreso al triunfo en la liga española luego de dos empates consecutivos cuando reciba a Valladolid por la fecha 24.

El encuentro se jugará en el estadio Camp Nou de Barcelona y comenzará a las 16.45, hora argentina.

Barcelona encabeza la tabla de posiciones del campeonato español con 51 puntos, con seis de ventaja sobre Real Madrid, pero acarrea dos empates en fila ante Valencia (2- 2) y Athletic Bilbao (0 -0).

Hoy jugarán: Celta vs. Levante; Rayo Vallecano vs. Atlético Madrid; Real Sociedad vs. Leganés. Mañana: Real Madrid vs. Girona; Valencia vs. Espanyol; Villarreal vs. Sevilla; Betis vs. Alavés. Lunes: Huesca vs. Bilbao.