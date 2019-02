Dybala marcó el camino en el triunfo de Juventus

Fotos FESTEJO. La "Joya" Dybala anotó uno de los goles ante el Frosinone y lo celebró con Cristiano Ronaldo.

16/02/2019 -

El cordobés Paulo Dybala abrió la cuenta ayer para Juventus, que venció fácil a Frosinone, por 3 a 0, para consolidarse como puntero invicto de la Serie A del fútbol de Italia, al comenzar la 24ta. fecha.

El ex jugador de Instituto de Córdoba, de 25 años, clavó un remate de zurda al ángulo, a los 6 minutos del primer período, para destrabar la paridad del choque disputado en el Allianz Stadium de la ciudad de Turín.

El cómodo líder (le lleva 14 puntos de ventaja al escolta Nápoli) decoró la victoria con los tantos anotados por Leonardo Bonucci (Pt. 17m.) y el astro portugués Cristiano Ronaldo (St. 18m.), según reprodujo el sitio de La Gazzetta dello Sport.

Hoy continuará la jornada con dos partidos: en Bérgamo, el local Atalanta (38 puntos), con los concursos de José Luis Palomino (ex San Lorenzo) y Alejandro ‘Papu’ Gómez (ex Arsenal), recibirá al Milan (39), que tendrá al defensor Mateo Musacchio (ex River Plate).

En tanto, Cagliari (21) enfrentará al Parma (29), en duelo que no comprenderá presencia argentina.

Los partidos de mañana serán: SPAL vs. Fiorentina (Giovanni Simeone); Empoli (Matías Silvestre) vs. Sassuolo; Genoa (Esteban Rolón y Cristian Romero) vs. Lazio (Joaquín Correa); Udinese (Juan Musso e Ignacio Pussetto) vs. Chievo Verona; Inter (Lautaro Martínez) vs. Sampdoria y Nápoli vs. Torino.

Mientras que la fecha se completará el lunes con el cotejo Roma (Federico Fazio) vs. Bologna. Principales posiciones: Juventus 66 puntos; Nápoli 52; Inter 43; Milan 39.