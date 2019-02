Violó una prohibición de acercamiento a su ex, irrumpió en su casa y tras agredirla y amenazarla, le provocó heridas con un cuchillo

Fotos MEDIDAS. Personal de la Comisaría 4ª del Menor y la Mujer apresó al acusado por disposición de la fiscal interviniente.

16/02/2019 -

AÑATUYA Taboada (C) Una joven de 21 años fue salvajemente agredida por su ex pareja, que tenía una restricción de contacto. La Fiscalía ordenó su inmediata aprehensión.

De acuerdo con lo manifestado por las fuentes, la víctima reside en el barrio Centro. Ante la Policía relató que su ex, con quien rompió relación hace tres meses por los malos tratos que recibía, violó una medida de prohibición de acercamiento impuesta por la Justicia, e irrumpió en su vivienda saltando una tapia.

Una vez dentro del inmueble, el iracundo sujeto destruyó una moto, propiedad de la denunciante, hecho que fue advertido por la madre de la joven, quien alertó a su hija de la situación. "No te metas que te voy a matar a vos también", habría amenazado el sujeto a su ex suegra.

El violento, no ingresó solo, detrás de él también lo hizo un amigo, que hacía de "apoyo". Desesperada, la víctima salió del interior del inmueble a tratar de calmar al acusado; éste la tomó fuerte del cuello con intenciones de ahorcarla y tras zafar, la mujer recibió un corte superficial en su vientre con un arma blanca.

Cegado por la ira, el joven continuó con los golpes y arrojó objetos, uno de los cuales golpeó a un menor de seis años, hijo de la mujer en su anterior relación.

"De mí no te vas a salvar. No sabes con quién te metiste" habría vociferado el violento y volvió a atacar con el cuchillo a su ex. Esta se defendió poniendo sus brazos, y recibió un corte en la mano.

El amigo del agresor se interpuso, y al ver que todo se descontrolaba, sujetó al denunciado y lo sacó fuera del domicilio.

Aún en shock, la víctima concurrió la Comisaría 4ª del Menor y la Mujer, y radicó la denuncia. Urgente, la fiscal Cecilia Rímini, dispuso la aprehensión del hombre, lo que se concretó a las pocas horas por la Guardia de Prevención, y la Brigada de la Departamental 13.

Tras su aprehensión, la suerte del individuo fue en caída, pues un allegado lo delató que en su inmueble escondía bienes de hechos ilícitos, por lo que se ordenó un allanamiento con resultados positivos. Desde el interior del inmueble, se secuestraron elementos de albañilería, que habían sido sustraídas a un vecino de apellido Corbalán.